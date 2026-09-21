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'Fon' krizini soruyordu: Yavuz Değirmenci'nin hesabına erişim engeli getirildi

'Fon' krizini soruyordu: Yavuz Değirmenci'nin hesabına erişim engeli getirildi

21.09.2026 14:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Fon' krizini soruyordu: Yavuz Değirmenci'nin hesabına erişim engeli getirildi

Feshedilen Gelecek Partisi kurucu isimlerinden Yavuz Değirmenci’nin X hesabına, 'fon' kriziyle ilgili yaptığı paylaşımlarından ardından erişim engeli getirildi.
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Türkiye’de 20 milyar dolara ulaştığı iddia edilen ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı etkilediği tahmin edilen fon skandalına dair paylaşımlar yapan Yavuz Değirmenci’nin hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Değirmenci, erişim kısıtlamasının kendisine X yönetimi tarafından resmen bildirildiğini aktardı. Değirmenci, söz konusu bildirimde “Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından X’e iletilen bir karar nedeniyle @yavuzdegirmenci hesabıma Türkiye’den erişim kısıtlaması getirildiği” ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Patlak veren fon krizi için “tarihin en büyük finansal skandallarından biri” diye niteleyen Değirmenci, getirilen erişim engeli için de “Asrın en büyük vurgunu olarak tarihe geçebilecek bir skandalı engellemekte yetersiz kalanların, çıplak gerçekleri sorgulayanları susturmaya çalışması kabul edilemez” dedi.

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"ÇIPLAK GERÇEKLERİ SORGULAYANLAR SUSTURULUYOR"

Değirmenci'nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Değerli halkımızın dikkatine;

Ülkemizde son günlerde ortaya çıkan ve yaklaşık 20 milyar dolara varan FON SKANDALI, milyonlarca vatandaşımızı doğrudan ilgilendirmekte ve uluslararası medyada yoğun biçimde gündem olmaktadır.

Boyutları itibarıyla tarihimizin en büyük finansal skandallarından biri olarak değerlendirilmektedir. Yarattığı mağduriyetlerin yanı sıra ülke ekonomisine de çok büyük darbe vuracağı öngörülmektedir.

Doğal olarak ben de bu dev skandala duyarsız kalamazdım. Konuyla ilgili yoğun paylaşımlar yaptım ve halkımızın menfaatleri adına sorular sordum.

Bugün X tarafından tarafıma gönderilen resmi bildirimde, "Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından X’e iletilen bir karar nedeniyle @yavuzdegirmenci hesabıma Türkiye’den erişim kısıtlaması getirildiği"  bildirildi.

Asrın en büyük vurgunu olarak tarihe geçebilecek bir skandalı engellemekte yetersiz kalanların, çıplak gerçekleri sorgulayanları susturmaya çalışması kabul edilemez.

Ortaya çıkan bu durumu kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Kamuoyunun cevap bekleyen sorularının takipçisi olmaktan geri durmayacağız.

Not:

Hesabım yalnızca yurtdışından erişime açıktır. Yedek hesabım açıldığında yeni bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımla,

Yavuz Değirmenci”

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