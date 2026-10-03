'Fon' krizinin ardından... SPK'den Borsa İstanbul için tedbir kararı: Süre uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarındaki 'fon' krizi sonrası Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeler üzerine, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

SPK’nin 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı.

Kurul, kararın "sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla" alındığını bildirdi.

Söz konusu uygulama, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulan ve aynı tarihli Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında uygulanıyordu.