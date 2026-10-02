Fon skandalıyla ilgili yeni kararlar açıklanırken, uzmanlar uyardı: ‘Kamu kaynağı kullanılmamalı’

SPK’nın ara ödeme kararına göre, her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira olacak şekilde uygulanacak.

‘YETERLİ DEĞİL’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü, Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon krizinde mağdur olan çok sayıda yatırımcı olduğu için hızla önlem alınmasının önemine işaret etti. 1 milyon liranın altındaki alacakların ön ödeme olarak zaten yapılması gerektiğine işaret eden Akay, “Bu ön ödeme kararının alınması olumludur. Pisayaya sakinlik verme açısından yeterli midir ? Değildir. Herkesin alacağı tam, net olarak tespit edilmeli. Fahiş kazanç elde edenler de cezalandırılmalı” dedi.

‘KAMU KAYNAĞI KULLANILMAMALI’

1 milyon liranın üstündeki alacaklar için ayrı bir çalışma yapılacağına işaret eden Akay, “Şu anda kamu kaynağına müracat edilmedi. 1 milyonun üzerindeki alacaklar için nasıl bir yol izlenecek ? Kamu kaynaklarına müracat edilmesine biz de karşıyız. Bu yurttaşa ilave vergi olarak yansır. Yatırım harcamalarından kısmak zorunda kalırsınız. Sosyal harcamalardan kısarsınız. Gelir dağılımını daha da bozarsınız. Biz kamu kaynaklarının kullanılmasına karşıyız” dedi.

‘1.5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR’

Fon krizinin aileleriyle birlikte yaklaşık 1.5 milyon kişiyi ilgilendirdiğine işaret eden Akay, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

26 KASIM KRİTİK

Morgan Stanley Capital International’ın (MSCI) da Türkiye’ye 26 Kasım’a kadar süre verdiğine işaret eden Akay, bu tarihe kadar bu konuların çözülmesi gerektiğini belirtti. Akay, bu sorunlar çözülmezse Türkiye’ye uluslararası yatırımcıların gelmeyeceğini vurguladı. Norveç Varlık Fonu’nun da bu fon-hisselerde 208 milyon doları olduğuna işaret eden Akay, yatırımcılara güven verilmesi gerektiğini bildirdi.

‘GÖZDEN KAÇAN BAŞKA BİR DURUM VAR’

Akay, gözden kaçan başka bir durum olduğuna da işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bazı şirketlerin hisseleri piyasaya arz ediliyor. Arz edilirken yüksek değerden arz ediliyor. Halktan yüksek fiyattan para topluyorlar. Bir süre sonra ise hisselerin çoğunda düşme oluyor. Halk kaybediyor. Peki şirketlerin sahipleri, patronları buradan elde ettikleri gelirleri nerede değerlendiriyor ? Faize mi, fona mı yatırdılar ? Bu paralar yurt dışına mı çıktı ? Bu patronlardan elde ettikleri fahiş gelirleri geri istemeyecek misiniz ? Bunlar da mercek altına alınmalı. Bataklardan söz ediyorum. Tabela şirketleri. Haksız kazançlar var. Milyar milyar kazanmış şirketler var. Bunlardan gelir elde eden patronlar var. Bunlar da incelenmeli. Gerekli işlemler yapılmalı.”

‘GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA’

SPK, fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin taleplerinin karşılanması için “isteğe bağlı iade hesapları” açıldığını duyurmuştu. İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, bu düzenlemeye tepki gösterdi. Karatepe, “SPK, yatırımcıyı korumakla görevli bir düzenleyici kurum mu, zarar ortaya çıktıktan sonra kazanç sağlayanlara ‘gönlünüzden ne koparsa’ diye hesap numarası açıklayan bir kurum mu ?” diyerek tepkisini dile getirdi.