Fon soruşturması: Başsavcılıktan 'Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı' haberlerine yalanlama

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce mal varlığı tedbiri kaldırılan 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon hakkında yeniden tedbir uygulanmaya başlandığı iddia edildi.
Toplam 106 kişi ve kuruluşu kapsayan yeni işlemde, aralarında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu isimlerin yer aldığı öne sürüldü.
BAŞSAVCILIK YALANLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararlarının yeniden uygulamaya alındığına yönelik haberlerİ yalanlandı.
Başsavcılık, adli makamlar tarafindan yeni bir tedbir kararı bulunmadığı açıklandı.
LİSTEDE HANGİ FONLAR VAR?
Tedbir uygulananlar arasında gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler ve çeşitli yatırım fonları da bulunuyor.
Listede yer alan fonlar şu şekilde:
- Atlas Portföy Serbest Fon
- Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon
- Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
- Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu
- Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- Tera Portföy Birinci Serbest Fon
- Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- Tera Portföy Hisse Senedi Fonu da yer alıyor.
Listede yer alan isimler ise şöyle:
- Abdullah Ercan
- Ali Acar
- Ali Yıldız
- Alim Bilen
- Ayşe Gökdemir
- Burhan Tunç Özkan
- Caner Bingöl
- Cengiz Avcı
- Çağlayan Yağcı
- Egemen Sönmez
- Emrullah Ercan
- Enes Can Demir
- Enver Geçgel
- Ercan Çömez
- Erdin Özel
- Ezgi Kaya
- Feridun Geçgel
- Furkan Talay
- Gül Ayşe Çolak
- Hale Elpe
- Hakan Dıravacı
- Hakan Yıldız
- İsmet Öğüt
- Kazım Kocapınar
- Mahmut Vural Erkoç
- Mehmet Emre Çamlıbel
- Mehmet Selçuk Aksoy
- Melis Sandal
- Metehan Ülgener
- Mustafa Dedik
- Muhammed Yarız
- Nihat Kırmızı
- Ömer Bedir Çetinel
- Rıza Kandemir
- Salih Tuncer Mutlucan
- Serdar Turhan
- Şadi Türk
- Şeyhmus Yeşilmen
- Tarık Sarvan
- Tolga Aydın
- Turgay Ceylani
- Türker Tekten