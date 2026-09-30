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Fon soruşturması piyasaları sarstı: Küçük yatırımcı ne kadar para kaybetti?

Fon soruşturması piyasaları sarstı: Küçük yatırımcı ne kadar para kaybetti?

30.09.2026 14:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Fon soruşturması piyasaları sarstı: Küçük yatırımcı ne kadar para kaybetti?

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasının ardından Borsa İstanbul’da yaşanan sert satışlar, küçük yatırımcıların kayıplarını büyüttü. Fonlardaki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma genişletilirken, MASAK’ın mali hareketlere yönelik incelemeleri de sürüyor. Peki, yaşanan süreçte küçük yatırımcı ne kadar para kaybetti? İşte ayrıntılar...
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Sermaye piyasalarında gündeme gelen fon skandalı, Borsa İstanbul’da sert satışları beraberinde getirdi. Yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı belirtilen fonlara ilişkin usulsüzlük ve siyasi nüfuz iddiaları piyasadaki güven tartışmalarını derinleştirirken, küçük yatırımcıların da ağır kayıplarla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

6 MİLYON YATIRIMCI KAYIPLA KARŞI KARŞIYA

Borsa İstanbul’daki satış baskısının küçük yatırımcı üzerindeki etkisi dikkat çekti. İddialara göre 6 milyondan fazla küçük yatırımcı, son bir ayda yaşanan düşüşler nedeniyle toplam 4 trilyon TL’lik kayıpla karşı karşıya kaldı.

Pay piyasasındaki sert hareketlilik finansal göstergelere de yansıdı. Piyasayı dengeleme çabaları ve artan döviz talebinin etkisiyle Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde yalnızca bir haftada 17,4 milyar dolarlık düşüş yaşandığı belirtildi.

DDK FON HAREKETLERİNİ İNCELEYECEK

Gelişmelerin ardından ekonomi yönetimi ve denetim kurumlarının harekete geçtiği bildirildi. Piyasa düzenini etkilediği öne sürülen usulsüzlükler ile fon hareketlerinin incelenmesi amacıyla Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) devreye sokulduğu ve usulsüzlüklere karıştığı öne sürülen isimlere yönelik tasfiye sürecinin başlatılacağı aktarıldı.

MASAK RAPORLARI GÜNDEMDE

Fon skandalının hukuki ve siyasi boyutuna ilişkin tartışmalar da sürüyor. Yüksek meblağlı para transferleri, 200 milyon Euro’ya ulaşan şüpheli transfer iddiaları ve soruşturmada adı geçen kişiler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) rapor hazırlaması ve bu raporların kamuoyuna açıklanması yönündeki baskının arttığı belirtiliyor.

Soruşturmanın üst düzey yetkilileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi talep edilirken, piyasa uzmanları iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılmaması durumunda borsadaki güven krizinin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

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