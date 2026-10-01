Fon soruşturmasında SPK'den yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı “İsteğe Bağlı İade Hesaplarına İlişkin Duyuru” ile tasfiye kapsamındaki yatırım fonları ve borsada işlem gören paylara ilişkin iade hesaplarının açıldığını duyurdu.

SPK’nin duyurusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirilen katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin taleplerinin karşılanabilmesini teminen her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesini teminen; her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına ‘İsteğe Bağlı İade Hesapları’ açılmıştır.

İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır.

Ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen; Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına ‘Genel Hisse İade Hesabı’ açılmıştır.