Fon soruşturmasında uluslararası bağlantı iddiası: Norveç Varlık Fonu ve Citibank ayrıntısı dikkat çekti

Türkiye'de çok sayıda şirket ve yöneticiyi kapsayan sermaye piyasası soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturmanın yabancı kurumsal yatırımcılara uzandığı iddiaları gündeme gelirken, Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki yatırımları da mercek altına alındı.

Bloomberg'in 30 Eylül tarihli haberinde yer alan resmi yatırım kayıtlarına göre, Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank Investment Management'ın (NBIM), 30 Haziran 2026 itibarıyla soruşturmayla ilişkilendirilen 10 şirkette yaklaşık 2 milyar Norveç kronu, yani 208 milyon dolar değerinde yatırımı bulunuyordu.

Bu tutarın, fonun yaklaşık 20,4 milyar kronluk Türkiye hisse senedi portföyünün yaklaşık yüzde 10'una karşılık geldiği aktarıldı.

Fonun söz konusu yatırımları arasında Astor Enerji, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Teknoloji Holding, Destek Finans Faktoring ve Odine Solutions da yer aldı.

Ancak 208 milyon dolarlık rakamın fonun 30 Haziran'daki yatırım değeri olduğu, gerçekleşmiş zarar veya dolandırıcılık tutarı olarak değerlendirilemeyeceği belirtiliyor.

TERA'NIN LİDERLİĞİNDEKİ HALKA ARZDA 4,6 MİLYON TL'LİK PAY

İncelemede dikkat çeken belgelerden biri ise 13 Temmuz 2026 tarihli KAP açıklaması oldu.

Tera Yatırım Menkul Değerler'in açıklamasına göre NBIM, ŞA-RA Enerji'nin halka arzında 4 milyon 600 bin TL nominal değerli pay satın aldı. Bu miktarın halka arzda satışa sunulan payların yüzde 5,17'sine karşılık geldiği belirtildi.

Halka arzın konsorsiyum liderliğini Tera Yatırım üstlenmişti.

ŞA-RA Enerji'nin ise mevcut fon soruşturmasında adının geçmediği belirtildi.

NORVEÇ FONUNUN TERA GRUBUNDA DA YATIRIMI VARDI

Bloomberg'in aktardığı yatırım kayıtlarında, Norveç Varlık Fonu'nun Tera grubuyla bağlantılı iki halka açık şirkette de pozisyonu bulunduğu görüldü.

Buna göre fonun Tera Yatırım Menkul Değerler'de 809 bin 454, Tera Yatırım Teknoloji Holding'de ise yaklaşık 6,4 milyon hissesi bulunuyordu.

Bu payların şirketlerdeki oranının sırasıyla yaklaşık yüzde 0,12 ve yüzde 0,32 olduğu aktarıldı.

Fonun söz konusu hisseleri soruşturmanın başlamasının ardından satıp satmadığı ise açıklığa kavuşmadı.

NORVEÇ FONU PORTFÖY YÖNETİCİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki portföy yönetimi oldu.

Bloomberg'in haberine göre NBIM, yaklaşık 600 milyon dolarlık Türk hisse senedi portföyünü yöneten İstanbul Portföy ile ilişkisini, şirketin önde gelen ortaklarından birine iki çimento hissesindeki işlemler nedeniyle SPK tarafından yaptırım uygulanmasının ardından sonlandırdı.

Fon, Temmuz 2026'da Neo Portföy ile çalışmaya başladı.

Neo Portföy yetkilileri ise Bloomberg'e yaptıkları açıklamada, soruşturmayla ilişkilendirilen hisselerin fon portföyüne kendi görev dönemlerinden önce alındığını belirtti.

ABD merkezli TRG Management'ın da Norveç fonu adına Türk hisselerini yönettiği bildirildi.

Bu durum, soruşturmayla ilişkilendirilen yatırımlarda kararların hangi portföy yöneticileri tarafından ve hangi tarihlerde alındığı sorusunu gündeme getirdi.

CİTİBANK İÇİN 80 MİLYON DOLARLIK İDDİA

Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek ise bugün kaleme aldığı yazıda soruşturmanın Norveç Varlık Fonu ve ABD merkezli Citibank'a uzandığını öne sürdü.

Gülbek, savcılık soruşturmasında Norveç Varlık Fonu'nun 10 şirkette 120 milyon dolar, Citibank'ın ise 8 şirkette 80 milyon dolarlık manipülatif işlem görmüş hisse satın aldığının belirlendiğini iddia etti.

Gülbek ayrıca Emre Tezmen'in uluslararası yatırımcıların algoritmik işlemlerinden yararlandığını ve farklı ülkelerde kurulan şirketler üzerinden para transferleri gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Bu iddialara ilişkin ayrıntıların soruşturmanın uluslararası boyutuna dair yeni sorular ortaya çıkardığı belirtildi.

YABANCI YATIRIMCILARIN ZARARI HENÜZ NET DEĞİL

Fon soruşturmasında bugüne kadar ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların zararları, fonların tasfiyesi ve şirket yöneticileri hakkında yürütülen adli işlemler gündeme gelmişti.

Norveç Varlık Fonu'nun yatırım kayıtları ise soruşturmayla ilişkilendirilen şirketlerde yabancı kurumsal yatırımcıların da önemli miktarda pozisyon taşıdığını ortaya koydu.

Bununla birlikte Norveç fonunun güncel portföyü, gerçekleşmiş zarar miktarı ve olası hukuki girişimleri konusunda henüz kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.