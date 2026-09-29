Fon soruşturmasında yeni gelişme: Erdoğan ekonomi yönetimiyle bir araya geldi

Türkiye’de finans piyasalarını yakından ilgilendiren fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, soruşturma kapsamındaki şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56’ya yükseldi.

ANKARA’DA KRİTİK TOPLANTI

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimi ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi.

Ankara’daki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları katıldı.