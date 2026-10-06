Fon soruşturmasında yeni iddia: TERA’ya karşı çıkan iki SPK üyesi görevden alındı

Eylül ayında 131 fonun tasfiyeye alınmasıyla başlayan ve yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasında yeni iddialar ortaya atıldı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, soruşturmayı ele aldığı yazısında TERA’nın halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki (SPK) görev değişiklikleri, Katılımevim için yapılan yasal düzenleme ve Pusula Yatırım’ın devriyle ilgili bir dizi soru yöneltti.

Selvi’nin en dikkat çekici iddiası, TERA’nın halka arzına karşı görüş bildiren iki SPK üyesinin şirket borsaya açılmadan kısa süre önce görevden alınması oldu.

TERA'YA KARŞI ÇIKAN İKİ SPK ÜYESİ GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Selvi, dönemin SPK üyeleri Mutalip Ünal ile Ali Akay’ın TERA’nın halka açılmasına karşı çıktığını öne sürdü.

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

SPK üyeleri Mutalip Ünal ve Ali Akay fonun yapısının zayıf olduğu ve borsaya açılmaya müsait olmadığı yönünde görüş bildiriyorlar. İmza atmıyorlar. Sonuç ne oluyor? Mutalip Ünal ve Ali Akay 30 Ekim 2022 tarihinde görevden alınıyorlar. Peki Tera ne zaman borsaya açılıyor? 2 ay sonra yani 2022 yılının aralık ayında borsaya açılıyor.

SPK’nın 6 Ekim 2022 tarihli resmi kurul kararında Mutalip Ünal’ın Başkan Vekili, Ali Akay’ın ise kurul üyesi olarak görev yaptığı görülüyor.

Selvi’nin iddiası doğruysa, iki üyenin görevden alınması ile TERA’nın halka arzı arasındaki zamanlama soruşturmanın açıklığa kavuşturması gereken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

BORSA İSTANBUL'DAN 130 UYARI İDDİASI

Selvi, fon soruşturmasında SPK’ye yönelik bir başka iddiayı da gündeme taşıdı.

İstanbul Borsası’nın 2025 yılında ilgili birimleri 130 kez uyardığının ileri sürüldüğünü aktaran Selvi, bu uyarılara rağmen neden işlem yapılmadığını sorguladı.

Selvi, "SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi?" diye sordu.

Selvi ayrıca eski SPK Başkanı’nın "teveccüh" açıklamasına gönderme yaparak, "halkın değil, bazı kudretli isimlerin teveccühü olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

KATILIMEVİM İÇİN YASA MI DEĞİŞTİRİLDİ?

Selvi’nin gündeme getirdiği bir diğer başlık ise Katılımevim’e ilişkin yasal düzenleme oldu.

4 Mart 2021 tarihli 7292 sayılı yasada belirli ifadelerin kullanımına ilişkin getirilen sınırlamaya dikkat çeken Selvi, daha sonra yapılan değişiklikle "Katılımevim" ibaresinin kapsam dışına çıkarıldığını yazdı.

TBMM kayıtlarına göre 7394 sayılı yasa 8 Nisan 2022’de kabul edildi ve 15 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Selvi, yapılan değişikliğin ardından Katılımevim’in 2022 yılında BDDK’den faaliyet izni aldığını belirterek şu soruları yöneltti:

"Bu durumda yine doğru soruyu sorma zamanı. Katılımevim’in arkasındaki güç kimdi? Hangi güç Meclis’te bir cümlelik değişikliği yaptırıp, ‘Katılımevim’in önünü açtı. Yine resmi internet sitesinde açıklandığına göre ‘katılımevim’ 2024-25 yılında ise Katılım Bankası kurma izni almış."

PUSULA YATIRIM'IN DEVRİNDE 'ÖNEMLİ KİŞİ' İDDİASI

Selvi, fon soruşturmasının kamuoyuna yansımasından kısa süre önce Pusula Yatırım’ın TERA’ya devredildiğine de dikkat çekti.

Yazıda aktarılan iddiaya göre TERA’nın sahibi Emre Tezmen, ifadesinde Pusula’yı "önemli bir kişinin" tavsiyesi üzerine satın aldığını söyledi.

Selvi, söz konusu kişinin kim olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın yalnızca fon işlemleriyle sınırlı kalmaması ve şirketler arasındaki ilişki ağının da incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Fon soruşturmasında son olarak gündeme gelen bu iddialar, SPK’daki görev değişikliklerinden Meclis’te yapılan yasa düzenlemelerine ve şirket devirlerine kadar uzanan sürecin daha geniş bir çerçevede incelenmesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

SPK'DEN AÇIKLAMA