Fon soruşturmasında yurtdışı para trafiği iddiası: İsviçre’den Dubai’ye uzanan hat inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Sabah yazarı Dilek Güngör, köşe yazısında soruşturmanın Türkiye’deki fon ve hisse işlemlerinin yanı sıra yurtdışındaki para ve varlık hareketlerine doğru genişlediğini öne sürdü.

Güngör’ün aktardığına göre soruşturma dosyasına, tasfiye öncesinde gerçekleştirildiği ileri sürülen şüpheli hisse hareketlerine ilişkin bir doküman girdi.

PUSULA BAĞLANTILI YURTDIŞI TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

Güngör, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın Lüksemburg ve İsviçre’ye milyarlarca liralık virman gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Yazıya göre hisselerin bir bölümü Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.’ya aktarıldı.

Bir başka işlemde ise Bahreyn’in başkenti Manama merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas imzasıyla talimat verildiği öne sürüldü.

Soruşturmanın şüphelilerinden Şaban Serkan İlaldı’nın da Pusula’daki hesabından başka bir hesaba virman gerçekleştirdiği iddia edildi.

Güngör, söz konusu işlemlerin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiğine dikkat çekti.

TERA BAĞLANTISINDA LONDRA, DUBAİ VE VİRJİN ADALARI

Güngör’ün yazısında Tera bağlantılı yurtdışı şirketleri de gündeme geldi.

Yazıya göre Tezmen ailesinin İngiltere merkezli Gildencrest Capital adlı şirketi 2011’de kuruldu. Şirketin önceki adının Tera Europe Limited olduğu, 2024 yılı sonunda ise Gildencrest adını aldığı belirtildi.

Güngör, şirketin 2024’ten itibaren hisse senedi işlemlerine ağırlık verdiğini ve bu tarihten sonra işlem hacminin beş kattan fazla arttığını yazdı.

Gildencrest’in Türkiye’de Tera bağlantılı çeşitli şirketlerin hisselerinde yatırımları bulunduğunu belirten Güngör, şirketin soruşturmaya konu fonlarla ticari ilişkisi olmadığını bildirdiğini de aktardı.

Bununla birlikte şirket yönetiminde Tera’nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimlerin bulunduğu ileri sürüldü.

EMRE TEZMEN'İN AYRILIK TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Güngör, Emre Tezmen’in Gildencrest’ten ayrıldığı tarihin de dikkat çekici olduğunu yazdı.

İngiltere’deki kayıtlara göre Tezmen’in 26 Ağustos’ta, SPK’nin fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrıldığı belirtildi.

Güngör, bu zamanlamayı soruşturma açısından dikkat çeken başlıklardan biri olarak değerlendirdi.

ANA HİSSEDAR VİRJİN ADALARI'NDA

Güngör, İngiltere merkezli Gildencrest’in ana hissedarının Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğunu yazdı.

Şirketin önceki adının Tera Financial Holdings Limited olduğu belirtilirken, Güngör açık kaynaklardan edindiğini söylediği bilgilere dayanarak Gildencrest’ten Cynelic Investments Limited’e “temettü ödemeleri” adı altında para aktarıldığını ileri sürdü.

Yazıda Gildencrest’in Dubai’de de bir uzantısının bulunduğu, burada Tera Yatırım ortaklarından ve fon soruşturmasının şüphelilerinden Gül Ayşe Çolak’ın adının geçtiği belirtildi.

SAVCILIK YURTDIŞI PARA TRAFİĞİNİ İNCELİYOR

Güngör’ün aktardığına göre savcılık, soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para hareketlerini incelemeye aldı.

Offshore merkezlerine aktarıldığı öne sürülen para ve varlıkların tespit edilmeye çalışıldığı belirtilirken, soruşturmanın yurtdışı ayağında para ve hisse hareketlerinin zamanlamasına yoğunlaşıldığı ileri sürüldü.

Böylece fon soruşturmasında Türkiye’de gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra, soruşturmaya konu kişi ve şirketlerle bağlantılı olduğu iddia edilen uluslararası para ve varlık hareketleri de incelemenin önemli başlıklarından biri haline geldi.