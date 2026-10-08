Fon tasfiyesinde yeni düzenleme: 10 maddelik teklifin ayrıntıları belli oldu

Tasfiye kararı verilen yatırım fonlarına ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

AKP’nin TBMM’ye sunmayı planladığı 10 maddelik geçici kanun teklifiyle, olağan tasfiyenin yeterli olmadığı fonlarda izlenecek süreç, görev alacak kurumlar ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin nihai hali üzerinde çalışıldığı, teklifin gelecek hafta komisyon görüşmeleri başlayacak şekilde TBMM’ye sunulmasının planlandığı belirtildi.

Teklifin, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasından önce gündeme alınması öngörülüyor.

131 FONDA YAKLAŞIK 1 TRİLYON TL

Tasfiye kararı verilen 131 fonun toplam büyüklüğü, kararın alındığı 17 Eylül itibarıyla yaklaşık 1 trilyon TL seviyesindeydi.

Bu tutar yaklaşık 20 milyar dolara karşılık gelirken, fonlardaki yatırımcı sayısı yaklaşık 450 bin olarak açıklanmıştı.

OLAĞAN TASFİYEDE ÖDEMELER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvime göre olağan tasfiye yöntemi uygulanan fonlarda yatırımcılara ödeme süreci başladı.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ise sürecin nasıl işleyeceği ve hangi kurumların görev alacağı hazırlanan 10 maddelik teklifle düzenlenecek.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA ÖNCELİK

Teklifte, olağan tasfiyenin mümkün olmadığı durumların tanımlanması ve ödeme sürecinde küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda “hak sahibi” kavramının yasal çerçevesi oluşturulacak.

Fonlara giriş ve çıkışlarda kullanılan tutarların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından enflasyona endekslenerek nasıl hesaplanacağı da düzenlemede yer alacak.

1 MİLYON TL'LİK ARA ÖDEME DÜZENLENECEK

Düzenlemede, daha önce açıklanan 1 milyon TL’ye kadar ara ödemelerin hangi esaslara göre yapılacağı da belirlenecek.

Ara ödemenin yatırımcıya mümkün olan en kısa sürede aktarılması, kalan alacakların ise belirlenen ödeme takvimine göre karşılanması planlanıyor.

ZARAR SORUMLULARDAN TAHSİL EDİLECEK

Olağanüstü tasfiye sürecinin bir diğer ayağını ise zararın sorumlulardan tahsil edilmesi oluşturacak.

Teklifle, sorumlulardan iade veya diğer yöntemlerle alınan varlık ve tutarların nakde çevrilmesi için yasal altyapı oluşturulacak.

Bu süreçte hangi kurumların görev alacağı da ayrıca belirlenecek.

Yatırımcılara ödeme amacıyla nakde çevrilebilecek varlıklar arasında gayrimenkullerin de bulunması öngörülüyor.

Söz konusu varlıkların hangi yöntemle satılacağı ve elde edilen kaynakların yatırımcılara nasıl dağıtılacağı da teklifin hükümleri arasında yer alacak.