FT: Batılı bankaların Rusya'dan çıkışı 10 milyar dolarlık darbe yaratacak

08 Mayıs 2022 Pazar, 09:29

Batılı şirketlerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rusya’dan sermaye çıkışı devam ediyor. Çok uluslu şirketlerden sonra bankalar da ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor.

Londra merkezli uluslararası iş gazetesi Financial Times, Batılı bankaların Rusya’dan ayrılmaları halinde oluşacak büyük zararı telafi etmek için toplamda 10 milyar dolardan fazla para ayırdığını yazdı.

Gazete, Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyon nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların, mevcut durumda Rusya’da faaliyet gösteren bankaları ülkeyi terk etmeyi düşünmeye zorladığını vurgularken, haberinde, Batılı bankaların pazardan çıkış kararından kaynaklanabilecek zarar beklentisi nedeniyle 10 milyar dolardan fazla rezerv ayırdığının altını çizdi.

Gazetenin açıklamalarına göre özellikle İtalyan bankacılık grubu Unicredit’in Rusya’daki olası zararları karşılamak için 1,3 milyar Euro ayırdığına dikkat çekilirken, ülkedeki işinin sona ermesi durumunda 5,3 milyar Euro’luk zarara uğrayabileceğinin düşünüldüğü aktarılıyor.

Yakın zamanda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten bağlantısı kesilecek Rus bankalarının listesinin genişletileceğini duyurdu.

Latin Amerika gezisinde Venezuela TV kanalı VPI’ye konuşan Borrell, yakın zamanda alınması planlanan kararla daha fazla Rus bankasının SWIFT’ten çıkarılacağını vurgularken, “Enerji sektöründe Rus petrolünün ithalatını engelleyecek önlemler arıyoruz” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, ülkede bu yıl gerçekleşmesi beklenen sermaye çıkışına yönelik tahminini iki kat artırarak 75 milyar dolardan 151 milyar dolara yükseltti.

Rusya Merkez Bankası’nın yayımladığı “Orta vadeli tahminler” başlıklı raporda, yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 18 ila 23 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verildi.

Gelecek yıl ise enflasyonun yavaşlayarak yüzde 5 ila 7 bandına düşeceği öngörüsüne yer verilen raporda, ülke ekonomisindeki daralmanın ise bu yıl yüzde 8 ila 10 seviyesinde olacağı kaydedildi.

Raporda, ülkeden bu yıla ilişkin sermaye çıkışıyla ilgili tahmin ise iki kat artırılarak 75 milyar dolardan 151 milyar dolara yükseltildi.

Rusya Merkez Bankası’ndan 11 Nisan’da yapılan açıklamada, ülkede 2021’in ilk çeyreğinde sermaye çıkışının 17,5 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın ilk çeyreğinde 64,2 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

Yaptırımlar nedeniyle onlarca yabancı şirket ve yatırımcı Rusya’dan çekilme veya faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Rusya’da sermaye çıkışı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 72 milyar dolara yükselmişti.