Asgari ücret zam senaryolar

Asgari ücret zammının ne olacağı merakla bekleniyor.

Geçen sene, 2022 yılı asgari ücret rakamı 15 Aralık’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

2022’DE YÜZDE 80 ZAM YAPILDI

Geçmiş yıllarda asgari ücret sene başında ve bir kere olarak belirlenirken, 2022 yılında ilk defa ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki defa belirlendi.

2021’de net 2.825 lira olan asgari ücret 2022’nin ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4.253 liraya çıkartıldı.

Temmuz ayında ise yüzde 30 artış yapılarak net ücret 5.500 lira yükseltildi.