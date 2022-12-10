Asgari ücret zam senaryolar

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00
<p>Asgari ücret zammının ne olacağı merakla bekleniyor.</p> <p>Geçen sene, <strong>2022 yılı asgari ücret</strong> rakamı <strong>15 Aralık’ta,</strong> Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.</p> <p><strong>2022’DE YÜZDE 80 ZAM YAPILDI</strong></p> <p>Geçmiş yıllarda asgari ücret sene başında ve bir kere olarak belirlenirken, 2022 yılında ilk defa ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki defa belirlendi.</p> <p>2021’de net 2.825 lira olan asgari ücret 2022’nin ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4.253 liraya çıkartıldı.</p> <p>Temmuz ayında ise yüzde 30 artış yapılarak net ücret 5.500 lira yükseltildi.</p>

Asgari ücret zammının ne olacağı merakla bekleniyor.

Geçen sene, 2022 yılı asgari ücret rakamı 15 Aralık’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

2022’DE YÜZDE 80 ZAM YAPILDI

Geçmiş yıllarda asgari ücret sene başında ve bir kere olarak belirlenirken, 2022 yılında ilk defa ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki defa belirlendi.

2021’de net 2.825 lira olan asgari ücret 2022’nin ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4.253 liraya çıkartıldı.

Temmuz ayında ise yüzde 30 artış yapılarak net ücret 5.500 lira yükseltildi.

<p><strong>ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI</strong></p> <p>Asgari ücret 2022 yılında vergi dışı bırakıldı. Bu sayede de kamu çalışanıyla, işçisiyle çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergiden muaf tutuldu.</p> <p>Bugün asgari ücretin brütü 6.471 lira ve işverene maliyeti ile birlikte bu tutar 7.603 lira ediyor.</p> <p>Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü yapıldı.</p>

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI

Asgari ücret 2022 yılında vergi dışı bırakıldı. Bu sayede de kamu çalışanıyla, işçisiyle çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergiden muaf tutuldu.

Bugün asgari ücretin brütü 6.471 lira ve işverene maliyeti ile birlikte bu tutar 7.603 lira ediyor.

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü yapıldı.

<p>Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalara ve toplantılara çevrildi.</p> <p>Yeni asgari ücretle ilgili farklı farklı senaryolar var. </p>

Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalara ve toplantılara çevrildi.

Yeni asgari ücretle ilgili farklı farklı senaryolar var. 

<p><strong>YÜZDE 45 ZAM</strong></p> <p>İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.</p> <p>Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.</p>

YÜZDE 45 ZAM

İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.

Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

<p><strong>YÜZDE 50 ZAM</strong></p> <p>İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.</p> <p>Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.</p>

YÜZDE 50 ZAM

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.

Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

<p><strong>YÜZDE 55 ZAM</strong></p> <p>Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. </p> <p>Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.</p>

YÜZDE 55 ZAM

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. 

Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

<p><strong>YÜZDE 60 ZAM</strong></p> <p>Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.</p> <p>Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.</p>

YÜZDE 60 ZAM

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

asgari ücret Asgari Ücret Komisyonu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari Ücret Yönetmeliği asgari ücret zammı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler