Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Mevduat faizlerinde sürpriz bir artış yaşandı. Bankalar 500 bin TL için en yüksek faiz oranlarını sunarak yatırımcıları cezbetmeye başladı. En yüksek getiri sağlayan bankalar ve oranlar hakkında tüm ayrıntılar...
Merkez Bankası’nın politika faizini peş peşe 250 baz puan indirerek piyasadaki faiz oranlarını aşağı çekmesinin ardından, mevduat faizleri yeniden hareketlendi.
Bir banka, 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyası başlatarak dikkatleri üzerine çekti.
İşte 500 bin TL yatırıldığında en yüksek getiriyi sağlayan bankalar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bankaların mevduat faiz oranlarını aşağı çekmesine neden olmuştu.
Ancak, 24 Şubat haftasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve bir banka 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz oranı sunmaya başladı.
YÜZDE 50 FAİZ KAMPANYASI GELDİ
Geçtiğimiz haftalarda en yüksek faiz oranı yüzde 48’e kadar düşerken, Anadolu Bank’ın yüzde 50 faiz oranıyla sunduğu kampanya, mevduat sahiplerinin ilgisini tekrar piyasaya çekti. Diğer bankaların da bu oranı takip edip etmeyeceği merak ediliyor.
EN YÜKSEK FAİZ SUNAN BANKALAR
Mevduat faizlerinde rekabet sürerken, en yüksek faiz oranı sunan bankalar şu şekilde sıralanıyor:
ANADOLU BANK
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 18 bin 630 TL
ODEA BANK
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Getiri: 17 bin 885 TL
GETİR FİNANS
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 47,50
Net Getiri: 17 bin 698 TL
ING BANK
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 47,00
Net Getiri: 17 bin 512 TL
CEPTETEB
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 47,00
Net Getiri: 17 bin 512 TL
Ekonomistlere göre Merkez Bankası’nın faiz kararları ve enflasyon verileri doğrultusunda mevduat faizlerinde yeni değişiklikler görülebilir.
FAİZ ORANLARINDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK Mİ?
Bu ani faiz artışı yatırımcılar için cazip fırsatlar yaratırken diğer bankaların da benzer faiz oranları uygulayıp uygulamayacağı hala belirsiz.
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