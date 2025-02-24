Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

YÜZDE 50 FAİZ KAMPANYASI GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda en yüksek faiz oranı yüzde 48’e kadar düşerken, Anadolu Bank’ın yüzde 50 faiz oranıyla sunduğu kampanya, mevduat sahiplerinin ilgisini tekrar piyasaya çekti. Diğer bankaların da bu oranı takip edip etmeyeceği merak ediliyor.