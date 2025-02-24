Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Mevduat faizlerinde sürpriz bir artış yaşandı. Bankalar 500 bin TL için en yüksek faiz oranlarını sunarak yatırımcıları cezbetmeye başladı. En yüksek getiri sağlayan bankalar ve oranlar hakkında tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 16:30
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Merkez Bankası’nın politika faizini peş peşe 250 baz puan indirerek piyasadaki faiz oranlarını aşağı çekmesinin ardından, mevduat faizleri yeniden hareketlendi. 

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bir banka, 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyası başlatarak dikkatleri üzerine çekti. 

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

İşte 500 bin TL yatırıldığında en yüksek getiriyi sağlayan bankalar...

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bankaların mevduat faiz oranlarını aşağı çekmesine neden olmuştu. 

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Ancak, 24 Şubat haftasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve bir banka 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz oranı sunmaya başladı.

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

YÜZDE 50 FAİZ KAMPANYASI GELDİ 

Geçtiğimiz haftalarda en yüksek faiz oranı yüzde 48’e kadar düşerken, Anadolu Bank’ın yüzde 50 faiz oranıyla sunduğu kampanya, mevduat sahiplerinin ilgisini tekrar piyasaya çekti. Diğer bankaların da bu oranı takip edip etmeyeceği merak ediliyor.

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

EN YÜKSEK FAİZ SUNAN BANKALAR

Mevduat faizlerinde rekabet sürerken, en yüksek faiz oranı sunan bankalar şu şekilde sıralanıyor:

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ANADOLU BANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 18 bin 630 TL

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEA BANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 48,00

Net Getiri: 17 bin 885 TL

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

GETİR FİNANS

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 47,50

Net Getiri: 17 bin 698 TL

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ING BANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 47,00

Net Getiri: 17 bin 512 TL

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

CEPTETEB

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 47,00

Net Getiri: 17 bin 512 TL

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Ekonomistlere göre Merkez Bankası’nın faiz kararları ve enflasyon verileri doğrultusunda mevduat faizlerinde yeni değişiklikler görülebilir.

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

FAİZ ORANLARINDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK Mİ? 

Bu ani faiz artışı yatırımcılar için cazip fırsatlar yaratırken diğer bankaların da benzer faiz oranları uygulayıp uygulamayacağı hala belirsiz.

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