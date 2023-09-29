Citroen efsanesi 75 yaşında: Ördek fotoğrafları ile büyüledi

1951’de '2 CV Van' (2 CV AU olarak biliniyor) pazara sunuldu. Daha sonra 1954’te 12 beygirlik bir motor ve ünlü santrifüj kavramayla donatılan 2 CV AZ pazara sunuldu. 2 CV, farklı zorlu rallilerle, dünyanın farklı yollarında sürüş yapma olanağı da buldu. 1970’teki 16.500 km’lik Paris-Kabil-Paris Rallisi, 1971’deki 13.500 km’lik Paris-Persépolis Rallisi ve 1973’te Abidjan’dan Tunus’a 8 bin km’lik Afrika Rallisi gibi zorlu etkinlikleri Citroën organize etmişti.

Üretim başlangıcının 75. yıl dönümü şerefine, Citroën Konservatuarı’nda düzenlenen etkinlikte 8 farklı ikonik 2 CV, sanatsal bir yaklaşımla fotoğraflandı. Açıklamaya göre, bu 8 model ve özellikleri şu şekilde belirlendi: