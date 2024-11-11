EFT ve Fast işlemlerinde yeni dönem! Ek ücret uygulaması kaldırılıyor

DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı düzenleme kapsamında, bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretler için geçerli tebliğ de güncellendi.