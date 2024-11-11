EFT ve Fast işlemlerinde yeni dönem! Ek ücret uygulaması kaldırılıyor

EFT ve Fast işlemlerinde yeni dönem! Ek ücret uygulaması kaldırılıyor
cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2024 Pazartesi, 10:35
EFT ve Fast işlemlerinde yeni dönem! Ek ücret uygulaması kaldırılıyor

Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesiyle EFT ve FAST ücretlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınması uygulaması artık sona erdi.

EFT ve Fast işlemlerinde yeni dönem! Ek ücret uygulaması kaldırılıyor

DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı düzenleme kapsamında, bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretler için geçerli tebliğ de güncellendi.

EFT ve Fast işlemlerinde yeni dönem! Ek ücret uygulaması kaldırılıyor

STANDART TARİFELER GEÇERLİ OLACAK

Önceden hafta içi 16.00’dan sonra veya hafta sonu gerçekleştirilen işlemlerde azami EFT/FAST tarifesine yüzde 50 ek ücret uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle tüm EFT/FAST işlemlerinde artık ek ücret olmadan standart tarifeler geçerli olacak.

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