EFT ve Fast işlemlerinde yeni dönem! Ek ücret uygulaması kaldırılıyor
Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesiyle EFT ve FAST ücretlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınması uygulaması artık sona erdi.
DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı düzenleme kapsamında, bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretler için geçerli tebliğ de güncellendi.
STANDART TARİFELER GEÇERLİ OLACAK
Önceden hafta içi 16.00’dan sonra veya hafta sonu gerçekleştirilen işlemlerde azami EFT/FAST tarifesine yüzde 50 ek ücret uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle tüm EFT/FAST işlemlerinde artık ek ücret olmadan standart tarifeler geçerli olacak.
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