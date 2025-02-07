Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
2025 Şubat itibarıyla emekli promosyonları 27 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Şubat 2025 itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları güncellendi.
Maaşlarını farklı bankalara taşıyan emekliler, 27 bin TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.
Ancak, bankalar promosyon ödemeleri için belirli şartlar talep ediyor.
İşte bankaların sunduğu güncel promosyonlar ve şartları:
İŞ BANKASI
3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunuyor.
HALKBANK
3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü verenlere 8 bin TL’den 12 bin TL’ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.
ZİRAAT BANKASI
3 yıllık taahhüt karşılığında 5 bin TL’den 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.
ING BANK
Maaşını taşıyanlara 15 bin TL nakit promosyon sunuyor. 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ekstra 10 bin TL ödeme ile toplamda 25 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor.
AKBANK
3 yıllık taahhüt karşılığında 15 bin TL promosyon sunuyor. Akbank kredi kartı veya otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde 2 bin 500 TL chip-para ödülü ile toplamda 17 bin 500 TL’ye varan ödeme yapıyor.
GARANTİ BBVA
3 yıl boyunca bankada kalma taahhüdü veren emeklilere 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödüyor. Ek olarak banka ürünlerini kullananlara ek avantajlar sunuyor.
DENİZBANK
3 yıl taahhüt şartı ile 12 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Banka kredi kartı kullanımına bağlı olarak ek ödeme imkanı sağlıyor.
YAPI KREDİ
Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Banka kartı ile harcama yapmaları durumunda 2 bin 500 TL’ye kadar ek ödeme imkanı veriliyor.
ŞEKERBANK
3 yıl boyunca maaşını bankadan alma şartıyla 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödüyor.
TEB
36 ay boyunca bankadan maaş alma taahhüdü veren emeklilere 21 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor. 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ek promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
ALBARAKA TÜRK
Maaş taşıma işlemi yapan emeklilere 15 bin 600 TL’ye kadar promosyon ve 4 bin 400 TL’ye kadar ek ödül sunuyor. Ayrıca her yönlendirdiği emekli için 500 TL ek ödeme yapıyor.
VAKIFBANK
Maaşını taşıyan emeklilere toplamda 27 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. VakıfBank kredi kartı kullanımı ve belirli banka ürünlerinden yararlanılması halinde 15 bin TL’ye kadar ek nakit ödül kazanılabiliyor.
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