En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat için 32 gün vadeli en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar belli oldu. 250 bin TL için en yüksek getiriyi sağladığı belirtilen bankalar, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 11:18
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e çekmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarında değişikliğe gitti. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

32 gün vadeli en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar, 250 bin TL için yatırımcılara cazip fırsatlar sağlıyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47,50

Net Getiri: 9 bin 370 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 370 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 8 bin 877 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 877 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 9 bin 74 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 74 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Getiri: 10 bin 258 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 258 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 8 bin 877 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 877 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Getiri: 10 bin 258 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 258 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 47,50

Net Getiri: 9 bin 370 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 370 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 53,00

Net Getiri: 10 bin 455 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 455 TL

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