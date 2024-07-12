Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2024 Cuma, 10:26
Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zam oranının yüzde 24,73 olarak belirlenmesi sonrası gözler ek zam düzenlemesine çevrildi.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşına zam yansımadı. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,8 milyon emekli, temmuzda sıfır zam ile karşı karşıya kaldı.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

En düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın 12-13 bin lira seviyelerine yükseltilmesi için AKP kurmaylarının çalışmalarına devam ettiği iddia edildi. Emekliye seyyanen zammın ise gündemde olmadığı öne sürüldü.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Türkiye Gazetesi, en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinde son kulis bilgilerini aktardı. 

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalarda son sözü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği ifade edildi.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Erdoğan’ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği öne sürüldü.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Aktarılan bilgilere göre, AKP'nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. 

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde net bir formül ortaya konulamayınca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak Hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

KABİNE TOPLANTISI İŞARET EDİLDİ

Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin ‘torba yasa’ya eklenerek hızla Meclis’ten geçirilebileceği üzerinde duruldu.

Erdoğan emekli için talimatı verdi: Düğüm o tarihte çözülecek!

Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor.

Emekli emekliler emekli zammı Emeklilik dilekçesi emeklilik memur emeklileri

En Çok Okunan Haberler