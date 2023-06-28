Fiyatı dudak uçuklattı! Sahilde bir yıllık ev kirasına loca

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamasıyla "turizmin başkenti" olarak adlandırılan Antalya'da, turistlerin en çok bildiği sahil olması dolayısıyla "dünyaca üne sahip" Konyaaltı Sahili, loca, şezlong, şemsiye kiralanan işletmeler ile giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor.

Sahilde locada tatil yapanlar, şezlongda vakit geçirenler, deniz kenarında "yatak" adı verilen güneşlenme alanında denizin keyfini çıkaranlar ve kumsala serilen havlu üzerinde güneşlenenlerin yer aldığı Konyaaltı'nda tatilciler bütçesine göre gününü değerlendiriyor.

Bayram tatilinde on binlerce tatilci Konyaltı'nda tercihe göre sahilde güneşlenip denize giriyor, "beach" olarak adlandırılan işletmelerde eğlenceli vakit geçiriyor.