Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Analistlere göre, ons altında bugün destek seviyesi 2 bin 919 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 2899 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabileceği belirtilirken, yukarıda direnç seviyesi 2 bin 951 dolar olmaya devam ediyor