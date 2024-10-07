Dış ticarette rüzgar değişiyor: İhracat beklentileri düştü, ithalat beklentileri yükseldi!
İhracat beklentileri 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana ilk kez olumsuz yönde seyretti.
Ticaret Bakanlığı 2024 yılının dördüncü çeyreğine dair Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı.
İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ DÜŞÜŞTE
02-17 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, 2024 yılı 4. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla 5,6 puan düşerek 98,9 seviyesine indi.
Gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat sipariş beklentilerindeki düşüş endeksin azalmasına yol açtı. Bununla birlikte kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ait ihracat sipariş değerlendirmeleri ise endeks üzerinde pozitif etki yarattı.
İTHALAT BEKLENTİLERI ARTTI
2024 yılı 4. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan artarak 110,4 seviyesine yükseldi.
Gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ithalat birim fiyatı ve mevcut kayıtlı ithalat sipariş düzeyi endeks üzerinde olumsuz etkiler yaratırken son 3 aya ait ithalat sipariş düzeyi ise endeksi yükseltti.
Endeks değerinin 100'den büyük olması beklentilerin iyimser olduğunu, 100'den küçük olması ise kötümser beklentileri ifade ederken, 100 değeri değişim beklentisi olmadığını gösteriyor.
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