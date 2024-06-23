Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2024 Pazar, 11:27
Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

Bayram sonu benzin ve motorinde yapılması beklenen zam, bayram tatili sonrasına ertelendi.

Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyordu.

Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, ertelenen zamlar 25 Haziran Salı gününden itibaren  pompaya yansıyacak. 

Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

Buna göre, benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

ÖTV ZAMMI DA GELİYOR

Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına Temmuz ayı başında zam gelecek.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti. 

Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40.3 TL

Motorin: 40.67 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41.28 TL

Motorin fiyatı: 41.68 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.54 TL

Motorin fiyatı: 42.07 TL

Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıta zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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