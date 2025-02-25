Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Faiz oranlarındaki güncellemeyle konut kredisi maliyetlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları kredi çekmeyi planlayanlar için yeni seçenekler sundu. Ancak artan konut fiyatları ev sahibi olmayı zorlaştırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 10:18
Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Güncellenen faiz oranlarıyla konut kredisi maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşandı. 

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çekenler için önceki faiz oranlarına kıyasla ödeme planında dikkate değer bir değişiklik oluştu.

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Önceki faiz oranı: Yüzde 3,05

Güncel faiz oranı: Yüzde 2,79

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

287 BİN TL’LİK TASARRUF İMKANI

Faizlerdeki bu düşüşle birlikte, 120 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 2 bin 392 TL geriledi. 

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Önceden 31 bin 952 TL olan ödeme, güncellenen faiz oranlarıyla 28 bin 960 TL’ye indi. Bu da toplamda 287 bin TL tasarruf sağlanabileceği anlamına geliyor.

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları farklılık gösteriyor. İşte bazı büyük bankalardaki güncel faiz oranları ve geri ödeme planları:

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

AKBANK 

Yüzde 2,85 faiz oranı

120 ay vade

Aylık taksit: 29 bin 512 TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

KUVEYT TÜRK 

Yüzde 2,75 faiz oranı

120 ay vade

Aylık taksit: 28 bin 603 TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

Yüzde 3,09 faiz oranı

120 ay vade

Aylık taksit: 31 bin 722 TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

VAKIFBANK

Yüzde 3,30 faiz oranı 

120 ay vade

Aylık taksit: 33 bin 684 TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

HALKBANK 

Yüzde 3,40 faiz oranı 

120 ay vade 

Aylık taksit: 34 bin TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

KREDİ ÇEKMEK AVANTAJLI MI?

Kuveyt Türk, en düşük faiz oranıyla dikkat çekerken, kredi çekeceklerin vade süresi ve ödeme koşullarını göz önünde bulundurması gerekiyor. 

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

2025 itibarıyla faiz oranlarındaki gerileme kredi kullanmayı cazip hâle getirse de konut fiyatlarındaki artış, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

EV VE ARABA ARTIK LÜKS OLDU

Ekonomik koşullar nedeniyle yurttaşlar için sadece konut değil araç sahibi olmak da giderek zorlaşıyor. 

Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Artan fiyatlar düşük faiz oranlarına rağmen birçok kişi için ev ve araba alımını hayal haline getirdi.

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