Konut kredisi faiz oranları düştü: 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Faiz oranlarındaki güncellemeyle konut kredisi maliyetlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları kredi çekmeyi planlayanlar için yeni seçenekler sundu. Ancak artan konut fiyatları ev sahibi olmayı zorlaştırmaya devam ediyor.
Güncellenen faiz oranlarıyla konut kredisi maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşandı.
120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi çekenler için önceki faiz oranlarına kıyasla ödeme planında dikkate değer bir değişiklik oluştu.
FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM
Önceki faiz oranı: Yüzde 3,05
Güncel faiz oranı: Yüzde 2,79
287 BİN TL’LİK TASARRUF İMKANI
Faizlerdeki bu düşüşle birlikte, 120 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 2 bin 392 TL geriledi.
Önceden 31 bin 952 TL olan ödeme, güncellenen faiz oranlarıyla 28 bin 960 TL’ye indi. Bu da toplamda 287 bin TL tasarruf sağlanabileceği anlamına geliyor.
BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları farklılık gösteriyor. İşte bazı büyük bankalardaki güncel faiz oranları ve geri ödeme planları:
AKBANK
Yüzde 2,85 faiz oranı
120 ay vade
Aylık taksit: 29 bin 512 TL
KUVEYT TÜRK
Yüzde 2,75 faiz oranı
120 ay vade
Aylık taksit: 28 bin 603 TL
ZİRAAT BANKASI
Yüzde 3,09 faiz oranı
120 ay vade
Aylık taksit: 31 bin 722 TL
VAKIFBANK
Yüzde 3,30 faiz oranı
120 ay vade
Aylık taksit: 33 bin 684 TL
HALKBANK
Yüzde 3,40 faiz oranı
120 ay vade
Aylık taksit: 34 bin TL
KREDİ ÇEKMEK AVANTAJLI MI?
Kuveyt Türk, en düşük faiz oranıyla dikkat çekerken, kredi çekeceklerin vade süresi ve ödeme koşullarını göz önünde bulundurması gerekiyor.
2025 itibarıyla faiz oranlarındaki gerileme kredi kullanmayı cazip hâle getirse de konut fiyatlarındaki artış, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.
EV VE ARABA ARTIK LÜKS OLDU
Ekonomik koşullar nedeniyle yurttaşlar için sadece konut değil araç sahibi olmak da giderek zorlaşıyor.
Artan fiyatlar düşük faiz oranlarına rağmen birçok kişi için ev ve araba alımını hayal haline getirdi.
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