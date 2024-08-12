Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2024 Pazartesi, 11:29
Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Türk Telekom, internet paketlerine zam geldiğini açıkladı.

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Türk Telekom, internet paketlerine dair yeni fiyat listesini web sitesinde duyurdu.

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Şirketin web sitesinde yayınlanan listeye göre, tarifelere yüzde 30 oranında zam uygulandı.  

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

16 Mbps hızındaki en uygun paket için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlendi.

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Altyapısı uygun olan kullanıcılar daha yüksek hızları tercih etmek istediklerinde, bu hızlar için ödeyecekleri bedel de artıyor.

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti 1089 TL'ye kadar çıkıyor.

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Aynı hız ve özelliklerdeki paketlerin rakip firmalarda 500 TL civarında olması, Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medyada fahiş fiyatlara olan tepkilerini artırdı.

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