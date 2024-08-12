Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı
Türk Telekom, internet paketlerine zam geldiğini açıkladı.
Türk Telekom, internet paketlerine dair yeni fiyat listesini web sitesinde duyurdu.
Şirketin web sitesinde yayınlanan listeye göre, tarifelere yüzde 30 oranında zam uygulandı.
16 Mbps hızındaki en uygun paket için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlendi.
Altyapısı uygun olan kullanıcılar daha yüksek hızları tercih etmek istediklerinde, bu hızlar için ödeyecekleri bedel de artıyor.
1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti 1089 TL'ye kadar çıkıyor.
Aynı hız ve özelliklerdeki paketlerin rakip firmalarda 500 TL civarında olması, Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medyada fahiş fiyatlara olan tepkilerini artırdı.
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