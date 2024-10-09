Yurttaşın yükü artıyor: Vergi harç ve cezalarda zam yolda!
TÜİK’in ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 2025 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO), vergi, harç ve cezalarda artışa yol açacak. Kasım ayında açıklanacak oran ile birlikte gelir vergisi dilimleri de güncellenecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, artacak kalemleri ve oranları açıkladı.
2025 yılı için vergi, harç ve cezalara gelecek zammı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), ekim ayı enflasyonu ile belirlenecek. Bu oran, trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), pasaport, ehliyet ve yurtdışı çıkış harcı gibi birçok kalemi etkileyerek netlik kazanacak.
VERGİ YÜKÜ ARTACAK
Yeniden Değerleme Oranı’nın tespitine son bir ay kaldığını belirten Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, NowHaber’e yaptığı açıklamada, “3 Kasım 2024’te YDO’nun ne kadar olduğunu tam olarak göreceğiz. Bugünden bir projeksiyon yaptığımızda 1 Ocak 2025 için uygulanacak yeni vergi, harç ve cezalarda Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 44 civarında geleceğini öngörüyoruz” dedi.
CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİLERİ
Cumhurbaşkanı’nın vergi ve harçlarda indirim yetkisi bulunduğunu ancak bunu nadiren kullandığını dile getiren Bingöl, “Bu Yeniden Değerleme Oranı, 1 Ocak 2025 için bir parametre. Ancak Cumhurbaşkanı’nın indirim ve artırım yetkisi var. Bugüne kadar bazılarında kısmen ve nadiren kullandı. Örneğin trafik cezalarında hiç yetkisi yok; Yeniden Değerleme Oranı neyse o kadar artacak” ifadelerini kullandı.
ZAM BEKLENTİSİ
2025'in başında emlak, çevre temizlik ve motorlu taşıt gibi vergilerle birlikte resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar ve araç muayene ücretlerinde zam yapılması bekleniyor. Bingöl, yeni oranla birlikte yurtdışı çıkış harcının 500 liradan 720 liraya çıkacağını, yurtdışından cep telefonu getirenlerin ise 31 bin 692 lira olan bedelin 45 bin 636 liraya yükselebileceğini belirtti.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Ayrıca, 1.6 cc’ye kadar 1-3 yaşındaki bir otomobilin MTV’sinin 5 bin 851 liradan 8 bin 425 liraya yükseleceği öngörülüyor. Trafik cezalarında ise en düşük radar cezasının 1506 liradan 2160 liraya çıkacağı ifade edildi.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIR?
Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretlerin her yıl başında Yeniden Değerleme Oranı kadar artırıldığını hatırlatan Bingöl, bu oranın hesaplanmasında yurtiçi üretici fiyat endeksinin son on iki aylık ortalamasının kullanıldığını kaydetti.
2025'TE ARTACAK KALEMLER
Ekim sonunda belli olacak Yeniden Değerleme Oranı’na göre 2025’te artırılacak kalemler arasında şunlar yer alıyor:
- Motorlu Taşıtlar Vergisi
- Çevre Temizlik Vergisi
- Emlak Vergisi
- Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri
- Veraset ve İntikal Vergisi
- Damga Vergisi
- Özel İletişim Vergisi
- Trafik cezaları
- Ehliyet ve pasaport harçları
- Araç muayene ücretleri
CUMHURBAŞKANI’NIN DEĞİŞİKLİK YETKİSİ
Vergi Usul Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı’nın, vergi ve harçlarda Yeniden Değerleme Oranı’nı yüzde 50’ye kadar azaltma ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak bazı kalemlerde bu yetki mevcut değil; ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor.
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