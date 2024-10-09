Yurttaşın yükü artıyor: Vergi harç ve cezalarda zam yolda!

CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİLERİ

Cumhurbaşkanı’nın vergi ve harçlarda indirim yetkisi bulunduğunu ancak bunu nadiren kullandığını dile getiren Bingöl, “Bu Yeniden Değerleme Oranı, 1 Ocak 2025 için bir parametre. Ancak Cumhurbaşkanı’nın indirim ve artırım yetkisi var. Bugüne kadar bazılarında kısmen ve nadiren kullandı. Örneğin trafik cezalarında hiç yetkisi yok; Yeniden Değerleme Oranı neyse o kadar artacak” ifadelerini kullandı.