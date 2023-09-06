Volkswagen Passat sedan kalktı: Sıra Skoda Superb'de

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2023 Çarşamba, 14:15
<p>Avrupa'da orta sınıf sedan segmenti giderek küçülüyor. <strong>Opel/Vauxhall Insignia</strong>, <strong>Ford Mondeo </strong>ve<strong> Volkswagen Arteon</strong>'un piyasadan çekilmesi, bu segmentte önemli değişikliklere yol açıyor. <strong>Mazda 6</strong> yaşlanıyor, <strong>Volkswagen Passat</strong> ise sadece bir station wagon olarak sunulacak. Ancak <strong>Skoda</strong>, 2024 <strong>Superb</strong>'ü yeniden tasarlayarak bu segmentteki varlığını sürdürmeye kararlı.</p>

Avrupa'da orta sınıf sedan segmenti giderek küçülüyor. Opel/Vauxhall Insignia, Ford Mondeo ve Volkswagen Arteon'un piyasadan çekilmesi, bu segmentte önemli değişikliklere yol açıyor. Mazda 6 yaşlanıyor, Volkswagen Passat ise sadece bir station wagon olarak sunulacak. Ancak Skoda, 2024 Superb'ü yeniden tasarlayarak bu segmentteki varlığını sürdürmeye kararlı.

<p>Yeni nesil Superb, geleneksel sedanların yerine daha işlevsel şekilde bir liftback olarak sunulacak. <strong>motor1.com</strong>'un haberine göre Superb'ün yeni neslinin boyutları büyütüldü. Uzunluğu 4912 mm'ye çıkarılarak geniş bir iç mekân sunulacakken yükseklik 1481 mm seviyesine çıkartıldı.</p>

Yeni nesil Superb, geleneksel sedanların yerine daha işlevsel şekilde bir liftback olarak sunulacak. motor1.com'un haberine göre Superb'ün yeni neslinin boyutları büyütüldü. Uzunluğu 4912 mm'ye çıkarılarak geniş bir iç mekân sunulacakken yükseklik 1481 mm seviyesine çıkartıldı.

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<p>Genişlik ve dingil aralığı ise sırasıyla 1834 mm  ve 2841 mm olarak korundu. Bu boyut artışları, ön koltuklarda 11 mm, arka koltuklarda ise 6 mm daha fazla baş mesafesi sunacak. Bagaj kapasitesi ise arka koltuklar yerindeyken 645 litreye çıkacak. </p>

Genişlik ve dingil aralığı ise sırasıyla 1834 mm  ve 2841 mm olarak korundu. Bu boyut artışları, ön koltuklarda 11 mm, arka koltuklarda ise 6 mm daha fazla baş mesafesi sunacak. Bagaj kapasitesi ise arka koltuklar yerindeyken 645 litreye çıkacak. 

<p>Yeni Skokda Superb'ün, aerodinamik özelliklerini iyileştiren çeşitli tasarım değişiklikleri sayesinde sürükleme katsayısı 0.24'e düşürüldü.</p>

Yeni Skokda Superb'ün, aerodinamik özelliklerini iyileştiren çeşitli tasarım değişiklikleri sayesinde sürükleme katsayısı 0.24'e düşürüldü.

<p>Skoda, iç mekanı henüz göstermese de büyük olasılıkla Superb Combi modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacak. </p>

Skoda, iç mekanı henüz göstermese de büyük olasılıkla Superb Combi modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacak. 

<p>Yenilenmiş model, geleneksel Sportline ve Laurin &amp; Klement donanım seviyelerinin yanı sıra Essence ve Selection gibi daha düşük versiyonlarla sunulacak. Resmi tanıtım, kasım ayında yapılacak ve aynı etkinlikte Skoda, station wagon modelini de tanıtacak.</p>

Yenilenmiş model, geleneksel Sportline ve Laurin & Klement donanım seviyelerinin yanı sıra Essence ve Selection gibi daha düşük versiyonlarla sunulacak. Resmi tanıtım, kasım ayında yapılacak ve aynı etkinlikte Skoda, station wagon modelini de tanıtacak.

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