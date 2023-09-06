Volkswagen Passat sedan kalktı: Sıra Skoda Superb'de
Avrupa'da orta sınıf sedan segmenti giderek küçülüyor. Opel/Vauxhall Insignia, Ford Mondeo ve Volkswagen Arteon'un piyasadan çekilmesi, bu segmentte önemli değişikliklere yol açıyor. Mazda 6 yaşlanıyor, Volkswagen Passat ise sadece bir station wagon olarak sunulacak. Ancak Skoda, 2024 Superb'ü yeniden tasarlayarak bu segmentteki varlığını sürdürmeye kararlı.
Yeni nesil Superb, geleneksel sedanların yerine daha işlevsel şekilde bir liftback olarak sunulacak. motor1.com'un haberine göre Superb'ün yeni neslinin boyutları büyütüldü. Uzunluğu 4912 mm'ye çıkarılarak geniş bir iç mekân sunulacakken yükseklik 1481 mm seviyesine çıkartıldı.
Genişlik ve dingil aralığı ise sırasıyla 1834 mm ve 2841 mm olarak korundu. Bu boyut artışları, ön koltuklarda 11 mm, arka koltuklarda ise 6 mm daha fazla baş mesafesi sunacak. Bagaj kapasitesi ise arka koltuklar yerindeyken 645 litreye çıkacak.
Yeni Skokda Superb'ün, aerodinamik özelliklerini iyileştiren çeşitli tasarım değişiklikleri sayesinde sürükleme katsayısı 0.24'e düşürüldü.
Skoda, iç mekanı henüz göstermese de büyük olasılıkla Superb Combi modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacak.
Yenilenmiş model, geleneksel Sportline ve Laurin & Klement donanım seviyelerinin yanı sıra Essence ve Selection gibi daha düşük versiyonlarla sunulacak. Resmi tanıtım, kasım ayında yapılacak ve aynı etkinlikte Skoda, station wagon modelini de tanıtacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Sel İstanbul'u vurdu!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!