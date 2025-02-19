Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!
ABD’deki ticaret savaşları ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle 2025 yılı sonu için altın fiyatlarına dair farklı kuruluşların tahminleri güncellendi. İşte öne çıkan tahminler...
ABD’de Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi ve ekonomik belirsizlikler, altın piyasasında hareketliliğe yol açtı. Uzmanlar, altın fiyatlarında yıl sonuna kadar önemli değişimler olabileceğini belirtiyor.
İşte 2025 yılı sonu için altın fiyatı tahminleri:
BLOOMBERG INTELLIGENCE
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 643 dolar
Tahmin tarihi: 9 Ocak
MARKET RISK ADVISORY
2025 Yıl sonu tahmini: 2.650 dolar
Tahmin tarihi: 20 Aralık
COMMERZBANK
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 650 dolar
Tahmin tarihi: 14 Şubat
ING
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar
Tahmin tarihi: 6 Şubat
MORGAN STANLEY
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar
Tahmin tarihi: 11 Aralık
INTESA SANPAOLO
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar
Tahmin tarihi: 11 Şubat
BNP PARIBAS
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 725 dolar
Tahmin tarihi: 13 Aralık
STANCHART
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 750 dolar
Tahmin tarihi: 4 Şubat
MPS CAPITAL SERVICES
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 750 dolar
Tahmin tarihi: 7 Şubat
TRADINGECONOMICS.COM
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 759 dolar
Tahmin tarihi: 15 Ocak
JAPAN BULLION MARKET ASSOCIATION
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar
Tahmin tarihi: 10 Aralık
ANZ
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar
Tahmin tarihi: 22 Ocak
EMIRATES NBD
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar
Tahmin tarihi: 30 Ocak
JULIUS BAER
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar
Tahmin tarihi: 7 Şubat
JPMORGAN
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar
Tahmin tarihi: 14 Şubat
CITI
2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 975 dolar
Tahmin tarihi: 6 Şubat
BOFA
2025 Yıl sonu tahmini: 3 bin dolar
Tahmin tarihi: 6 Şubat
GOLDMAN SACHS
2025 Yıl sonu tahmini: 3 bin 73 dolar
Tahmin tarihi: 17 Şubat
MUFG
2025 Yıl sonu tahmini: 3 bin 80 dolar
Tahmin tarihi: 30 Ocak
UBS
2025 Yıl sonu tahmini: 3 bin 200 dolar
Tahmin tarihi: 18 Şubat
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