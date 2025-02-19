Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

ABD’deki ticaret savaşları ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle 2025 yılı sonu için altın fiyatlarına dair farklı kuruluşların tahminleri güncellendi. İşte öne çıkan tahminler...

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 11:22
Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

ABD’de Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi ve ekonomik belirsizlikler, altın piyasasında hareketliliğe yol açtı. Uzmanlar, altın fiyatlarında yıl sonuna kadar önemli değişimler olabileceğini belirtiyor.

İşte 2025 yılı sonu için altın fiyatı tahminleri:

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

BLOOMBERG INTELLIGENCE

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 643 dolar

Tahmin tarihi: 9 Ocak

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

MARKET RISK ADVISORY

2025 Yıl sonu tahmini: 2.650 dolar

Tahmin tarihi: 20 Aralık

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

COMMERZBANK

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 650 dolar

Tahmin tarihi: 14 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

ING

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar

Tahmin tarihi: 6 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

MORGAN STANLEY

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar

Tahmin tarihi: 11 Aralık

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

INTESA SANPAOLO

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar

Tahmin tarihi: 11 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

BNP PARIBAS

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 725 dolar

Tahmin tarihi: 13 Aralık

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

STANCHART

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 750 dolar

Tahmin tarihi: 4 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

MPS CAPITAL SERVICES

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 750 dolar

Tahmin tarihi: 7 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

TRADINGECONOMICS.COM

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 759 dolar

Tahmin tarihi: 15 Ocak

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

JAPAN BULLION MARKET ASSOCIATION

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar

Tahmin tarihi: 10 Aralık

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

ANZ

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar

Tahmin tarihi: 22 Ocak

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

EMIRATES NBD

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar

Tahmin tarihi: 30 Ocak

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

JULIUS BAER

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar

Tahmin tarihi: 7 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

JPMORGAN

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar

Tahmin tarihi: 14 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

CITI

2025 Yıl sonu tahmini: 2 bin 975 dolar

Tahmin tarihi: 6 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

BOFA

2025 Yıl sonu tahmini: 3  bin  dolar

Tahmin tarihi: 6 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

GOLDMAN SACHS

2025 Yıl sonu tahmini: 3 bin 73 dolar

Tahmin tarihi: 17 Şubat

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

MUFG

2025 Yıl sonu tahmini: 3 bin 80 dolar

Tahmin tarihi: 30 Ocak

Yıl sonunda altın ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

UBS

2025 Yıl sonu tahmini: 3 bin 200 dolar

Tahmin tarihi: 18 Şubat

ABD altın ons altın Tahmin

En Çok Okunan Haberler