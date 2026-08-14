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Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı
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Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

14.08.2026 10:23:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Miras kalan taşınmazların aile içi satışını kolaylaştıran yeni bir düzenleme hayata geçirilirken, yetkili emlakçıların doğrulanmış ilanlarını sosyal medyada paylaşmasına izin verildi. Yapılan adımlarla miras uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi ve gayrimenkul piyasasında denetimin artırılması hedefleniyor.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığı, emlak sektörünü yakından ilgilendiren iki yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenlemelerden ilki miras kalan taşınmazların aile içinde satışını kolaylaştırırken, ikinci düzenleme sosyal medyada emlak ilanı paylaşımına ilişkin kuralları değiştirdi.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

MİRAS KALAN TAŞINMAZLARDA AİLE İÇİ SATIŞ DÖNEMİ

Yeni düzenlemeyle miras kalan taşınmazların aile içinde satışında yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Eski uygulamada miras kalan taşınmazın satılabilmesi için tüm mirasçıların satışa onay vermesi gerekiyordu. Mirasçılardan yalnızca birinin satışa karşı çıkması halinde gönüllü satış yapılamıyordu. Bu durum zaman zaman hukuki uyuşmazlıklara ve davalara konu oluyordu.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

SATIŞ ÖNCESİ FİYAT EKSPER TARAFINDAN BELİRLENECEK

İcra ve İflas Kanunu'nun 114'üncü maddesinde yapılan değişiklikle mirasçıların ortaklığa son vermek istemesi halinde satışın öncelikle aile içinde gerçekleştirilmesi öngörüldü.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Yeni uygulamada satış öncesinde taşınmazın değerinin ekspertiz yoluyla belirlenmesi planlanıyor. Böylece mirasçılar arasında taşınmazın gerçek değerine ilişkin anlaşmazlıkların azaltılması amaçlanıyor.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

SOSYAL MEDYADA EMLAK İLANLARINA YENİ KURAL

Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektörüne yönelik ikinci düzenlemesi ise sosyal medyada paylaşılan ilanları kapsıyor.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Bir süredir emlakçıların sosyal medya platformlarında ilan paylaşmasına izin verilmezken, yeni düzenlemeyle yetki alınan konutlar için istisna getirildi.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

YETKİLİ EMLAKÇILAR İLANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞABİLECEK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile uyumlu olan ilanlar, yetkili kişiler tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek.

Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Böylece gerekli yetkiye sahip emlak işletmelerinin doğrulanmış konut ilanlarını sosyal medya üzerinden yayımlayabilmesinin önü açılmış oldu.

İlgili Konular: #gayrimenkul #miras #Satış

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