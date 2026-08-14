Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Eski uygulamada miras kalan taşınmazın satılabilmesi için tüm mirasçıların satışa onay vermesi gerekiyordu. Mirasçılardan yalnızca birinin satışa karşı çıkması halinde gönüllü satış yapılamıyordu. Bu durum zaman zaman hukuki uyuşmazlıklara ve davalara konu oluyordu.