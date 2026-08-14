Gayrimenkul satışında kurallar değişti: Miras kalan konutlarda yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığı, emlak sektörünü yakından ilgilendiren iki yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenlemelerden ilki miras kalan taşınmazların aile içinde satışını kolaylaştırırken, ikinci düzenleme sosyal medyada emlak ilanı paylaşımına ilişkin kuralları değiştirdi.
MİRAS KALAN TAŞINMAZLARDA AİLE İÇİ SATIŞ DÖNEMİ
Yeni düzenlemeyle miras kalan taşınmazların aile içinde satışında yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor.
Eski uygulamada miras kalan taşınmazın satılabilmesi için tüm mirasçıların satışa onay vermesi gerekiyordu. Mirasçılardan yalnızca birinin satışa karşı çıkması halinde gönüllü satış yapılamıyordu. Bu durum zaman zaman hukuki uyuşmazlıklara ve davalara konu oluyordu.
SATIŞ ÖNCESİ FİYAT EKSPER TARAFINDAN BELİRLENECEK
İcra ve İflas Kanunu'nun 114'üncü maddesinde yapılan değişiklikle mirasçıların ortaklığa son vermek istemesi halinde satışın öncelikle aile içinde gerçekleştirilmesi öngörüldü.
Yeni uygulamada satış öncesinde taşınmazın değerinin ekspertiz yoluyla belirlenmesi planlanıyor. Böylece mirasçılar arasında taşınmazın gerçek değerine ilişkin anlaşmazlıkların azaltılması amaçlanıyor.
SOSYAL MEDYADA EMLAK İLANLARINA YENİ KURAL
Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektörüne yönelik ikinci düzenlemesi ise sosyal medyada paylaşılan ilanları kapsıyor.
Bir süredir emlakçıların sosyal medya platformlarında ilan paylaşmasına izin verilmezken, yeni düzenlemeyle yetki alınan konutlar için istisna getirildi.
YETKİLİ EMLAKÇILAR İLANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞABİLECEK
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile uyumlu olan ilanlar, yetkili kişiler tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek.
Böylece gerekli yetkiye sahip emlak işletmelerinin doğrulanmış konut ilanlarını sosyal medya üzerinden yayımlayabilmesinin önü açılmış oldu.