Gencecikti: Kurye canından oldu!
Isparta'da gerçekleşen iş cinayetinde genç yaştaki kurye yaşamını yitirdi.
Isparta'da 20 yaşındaki Veli Metehan Çakır'ın, kullandığı motosiklet, Anadolu Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın bir firmada kuryelik yaptığı öğrenildi.
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