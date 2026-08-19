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Geniş tanımlı işsizlikte yüksek seyir sürüyor: Haftalık ortalama çalışma süresi dikkat çekti

Geniş tanımlı işsizlikte yüksek seyir sürüyor: Haftalık ortalama çalışma süresi dikkat çekti

19.08.2026 10:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Geniş tanımlı işsizlikte yüksek seyir sürüyor: Haftalık ortalama çalışma süresi dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ikinci çeyrek verilerine göre zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü kapsayan geniş tanımlı işsizlik oranı hafif gerilemeyle yüksek seviyesini korudu. Toplam istihdam hizmet sektörünün katkısıyla artarken genç nüfustaki işsizlik oranında düşüş kaydedildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin Dönemsel İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 10,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi.

İstihdam oranı da 0,1 puan artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,6 oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,7 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine ulaştı.

İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 13,9'A GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,0 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 59,8'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 25 bin kişi, hizmet sektöründe ise 240 bin kişi arttı.

Sanayi sektöründe istihdam edilenlerin sayısı ise 121 bin kişi azaldı.

Toplam istihdamın yüzde 13,7'si tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat ve yüzde 59,8'i hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,9'A GERİLEDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak yüzde 29,9 seviyesinde gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,0 olarak tahmin edildi.

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