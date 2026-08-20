GİB'den borçlulara kritik uyarı: 6 vergi türünün ödemelerinde bugün son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin cezai işlem ve gecikme faiziyle karşılaşmaması için vergi ödemelerine ilişkin uyarıda bulundu.

Belirlenen takvime göre bazı vergilerin beyan ve ödeme işlemleri için bugün son gün. Süresi içinde ödeme yapmayan mükelleflerin borçlarına yasal mevzuat kapsamında gecikme faizi uygulanacak.

BUGÜN SONA EREN VERGİ ÖDEMELERİ

GİB'in takvimine göre gün sonuna kadar beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergi türleri şöyle:

İlan ve Reklam Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

Beyan ve ödeme işlemleri Şans Oyunları Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

Beyan ve ödeme işlemleri Veraset ve İntikal Vergisi Şans oyunlarına ilişkin beyan ve ödeme

Şans oyunlarına ilişkin beyan ve ödeme Eğlence Vergisi Müşterek bahislere ilişkin beyan ve ödeme ile diğer eğlence vergisi ödemeleri

bahislere ilişkin beyan ve ödeme ile diğer eğlence vergisi ödemeleri Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

Beyan ve ödeme işlemleri Yangın Sigortası Vergisi Beyan ve ödeme işlemleri

VERGİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Mükellefler vergi ödemelerini bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerinden gerçekleştirebilecek.

Ödemelerini internet üzerinden yapmak isteyen mükellefler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarını kullanabilecek. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital portalı üzerinden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.