Gıdada kara kış alarmı: Fiyatlar cep yakacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) açıkladığı verilere dikkat çeken tarım yazarı Gazi Kutlu, gübre fiyatlarının yüzde 14 ile yüzde 70 arasında, mazot fiyatının yüzde 71, zirai ilaç fiyatlarının ise yüzde 28 arttığını belirtti.

Bu maliyet artışlarının özellikle kışın sofraya gelen ürünlerde etkisini göstereceğini söyleyen Kutlu, ıspanak, brokoli, Brüksel lahanası, havuç, kereviz, turp, pancar, karnabahar, pırasa ve kırmızı lahana gibi sebzelerin üretim maliyetlerinin yükseldiğini ifade etti.

KIŞ SEBZELERİNDE ZAM BASKISI

Kutlu, maliyetlerdeki yükselişin üretici üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, “Kış mevsimine girerken kışlık sebze fiyatlarının cep yakacağını şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Sadece sebze üretiminin değil, yeni tarım sezonunun da yüksek maliyetlerle başladığına dikkat çeken Kutlu, 1 Ekim itibarıyla yeni üretim sezonuna girildiğini ve kışlık hububat ekilişlerinin başladığını söyledi.

Kutlu, bu üretim döneminin de artan girdi maliyetleriyle yürütüldüğünü belirterek, özellikle taban gübrelerindeki fiyat artışının yüzde 50’nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

ENFLASYON YÜZDE 30’UN ALTINA DÜŞTÜ AMA…

Gıda enflasyonundaki düşüşün yurttaşın mutfağındaki tabloyu değiştirmediğini savunan Kutlu, TÜİK tarafından açıklanan verilerin yaz mevsimindeki bolluğa rağmen gıda fiyatlarındaki yüksek artışın sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Kutlu, “Her ne kadar TÜİK tarafından açıklanan gıda enflasyonu yıllık bazda düşüş eğiliminde olsa da yaz mevsiminin bolluğunda bile ancak yüzde 28 seviyelerine kadar gerileyebildi. Şimdi kış sezonunda yine bu yüksek oranda gıda enflasyonuyla yaşamaya mahkûm kalacağız” ifadelerini kullandı.

Kutlu, önümüzdeki dönem için ise “Kısacası hepimizi bir kara kış bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

800 MİLYARLIK FON VURGUNU, 200 MİLYARLIK ÇİFTÇİ DESTEĞİ

Tarım politikalarındaki kaynak sorununa da dikkat çeken Kutlu, fon krizindeki iddialarla tarımsal destekleme bütçesi arasındaki farka işaret etti.

Kutlu, “Bir tarafta fon vurgunlarında 800 milyar ile 1 trilyon lira arasında parayı götürenler, diğer tarafta 2,4 milyon çiftçiye verilecek yaklaşık 200 milyar lira civarında bir destek. Herkes ölçüyü buradan alsın” dedi.

Çiftçinin yeterince desteklenmemesinin gıda fiyatlarındaki sorunu kalıcı hale getireceğini belirten Kutlu, “Çiftçi desteklenmediği sürece biz uzun süre yüksek gıda enflasyonuyla yaşamaya devam ederiz” diye konuştu.

“GIDA ENFLASYONU YANGINI SÖNMEYECEK”

Ekonomik kriz ortamında tarımsal desteğin artırılması gerektiğini belirten Kutlu, düşük destekleme bütçelerinin gıda fiyatlarındaki sorunu çözmeyeceğini söyledi.

Kutlu, “Ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda hem faize para öderken hem de fon vurgunlarıyla ülkeyi zarara uğratanlar varken, siz bu düşük tarımsal destekleme bütçeleriyle çiftçiyi desteklemeye kalkarsanız sonuç baştan belli olur” dedi.

Kutlu’ya göre üreticinin maliyeti düşürülmeden tüketici fiyatlarının kalıcı biçimde aşağı çekilmesi mümkün değil. “Kimse yakın zamanda gıda enflasyonu yangınının sönmesini beklemesin” diyen Kutlu, mevcut politikaların hem üreticiyi hem tüketiciyi sıkıştırdığını belirtti.

FINDIK VE ÇELTİK ÜRETİCİSİ NEDEN SOKAĞA ÇIKTI?

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde fındık ve çeltik üreticilerinin gerçekleştirdiği eylemlere de değinen Kutlu, üreticinin temel sorununun emeğinin karşılığını alamamak olduğunu söyledi.

Kutlu, “Ürettiğinden para kazanamayan çiftçimiz, yeni üretim sezonuna borcuna borç katarak gideceğini biliyor” dedi.

Fındık ve çeltikte yaşanan tabloya dikkat çeken Kutlu, “Fındık da üreten biziz, kazanamayan biziz. Çeltik de üretim yetmiyor, ithalat yapılıyor. İyi bir fiyat verilmezse ithalat da katlanarak artar” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ UCUZA SATIYOR, YURTTAŞ PAHALI ALIYOR

Tarım politikasındaki temel çelişkinin burada ortaya çıktığını belirten Kutlu, üreticinin düşük fiyata satış yapmasının tüketiciye ucuzluk olarak dönmediğini söyledi.

Kutlu, “Günün sonunda gıda enflasyonunda başarılı olamayan hükümet var. Fiyatları düşürmenin tek yolunu çiftçinin ürününün para etmemesinde, pazara ucuz çıkmasında arıyor. Ancak çiftçi ürününü ucuza satsa da bize yine pahalı geliyor” dedi.