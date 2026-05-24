Gıdada yeni dönem: Menü ve etiketlerde yeni kurallar açıklandı

24.05.2026 17:39:00
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle gıdalarda "...tadında" ifadeleri ve yanıltıcı görseller yasaklanırken, restoran menülerinde içerik ve kalori şeffaflığı zorunlu hale geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde tüketiciyi yanıltan uygulamalara son veren yeni düzenlemelerini hayata geçirdi. Yeni kurallara göre ürünlerin adı ve net miktarı kolayca görülebilecek; alkol, şeker ve tatlandırıcı bilgileri daha belirgin yazılacak. AB onaylı 189 yeni gıda bileşeni mevzuata eklenirken, GDO, domuz ve böcek içeren 32 tür reddedildi.

YERLİ ALGISINA SINIRLAMA

Aroma vericiyle üretilen ürünlerde gerçek gıda görseli kullanılamayacak ve ürünün "aromalı" olduğu açıkça belirtilecek. "... tadında" ya da "... lezzeti" gibi kafa karıştırıcı ifadeler ile zeytinyağı dışındaki sıvı yağlarda zeytin görseli kullanılması tamamen yasaklandı. Haksız rekabeti önlemek adına, yanıltıcı "köy ürünü" veya sahte "yerli/ithal" algısı yaratan markalamalara da sınırlandırma getirildi.

Değişiklikler restoran ve toplu tüketim alanlarını da kapsıyor. Artık menülerde kalori değerleri ve ürün içeriklerinin tam doğru ismiyle (örneğin "fıstıklı" yerine "yer fıstıklı") yer alması zorunlu. Ayrıca, gıdaların silah, kafatası ve beyin gibi şekillerle piyasaya sürülmesi de yasaklar arasında yer alıyor.

İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #gıda #etiket