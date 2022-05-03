Goldman Sachs kredi riskini düşürdü
Yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'ya olan toplam kredi riskini 2021 yılı sonu itibarıyla 650 milyon dolardan mart ayında 260 milyon dolara düşürdü.
Dünyaca ünlü ABD merkezli küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'ya olan toplam kredi riskini 2021 yılı sonu itibarıyla 650 milyon dolardan mart ayında 260 milyon dolara düşürdü.
Yapılan açıklamada, piyasa riskinin tamamen Rusya'ya bağlı olduğu belirtilirken, Ukrayna'ya olan toplam riskin ise önemli olmadığı bildirildi.
Bankanın yöneticilerinden David Solomon geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yüzünden bankanın yılın ilk çeyreğinde 300 milyon dolar net zarar ettiğini duyurmuştu.
Goldman Sachs, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’dan ayrılan ilk yatırım bankası oldu. Goldman Sachs'ın ardından JPMorgan da Rusya'daki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.
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