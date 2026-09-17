Goldman Sachs'tan akaryakıt fiyatları için yeni tahmin: 2027 yılı işaret edildi

Goldman Sachs analistleri Yulia Zhestkova Grigsby ve Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu ekip tarafından yayımlanan raporda, benzin fiyatlarına ilişkin yeni tavsiyenin temel nedeninin rafinerilerin üretimlerini motorinden benzine kaydırması olduğu belirtildi.

Analistler, söz konusu değişimin benzin piyasasındaki arzı hızla sıkılaştırdığına dikkat çekti.

AKARYAKIT PİYASALARI SAVAŞLARIN ETKİSİNDE

Küresel yakıt piyasaları, bu yıl ABD-İran çatışmasının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle baskı altında kaldı. Bu süreçte Ukrayna, Rusya'nın rafinerilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

ABD'de akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış ham petrol fiyatlarındaki yükselişin üzerine çıkarken, motorin vadeli işlem fiyatları rekor seviyelerde kapandı. Motorinin ortalama perakende pompa fiyatı da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GOLDMAN SACHS BENZİNE YÖNELDİ

Goldman Sachs analistleri, 16 Eylül tarihli raporlarında motorin fiyatlarının daha da yükselme ihtimali bulunduğunu belirtti. Ancak analistler, mevcut koşullarda benzinin fiyat artışı açısından daha fazla potansiyel taşıdığını değerlendirdi.

Bu görüşün arkasında ise benzin talebinin daha dirençli olması ve stoklardaki göreceli değişimler gösterildi.

2027 ORTASI İÇİN AVRUPA BENZİNİ TAVSİYESİ

Goldman Sachs, bu değerlendirmeler doğrultusunda farklı dizel kontratları arasındaki fiyat hareketlerinden kazanç elde etmeye yönelik önceki tavsiyesini sonlandırdı.

Banka bunun yerine 2027 ortası vadeli Avrupa benzini için uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.

Analistlerin raporunda bu stratejinin temel mesajı ise dikkat çekici bir ifadeyle özetlendi: