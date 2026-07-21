Goldman Sachs'tan kritik petrol uyarısı: 120 dolar aşılabilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistlerinin hazırladığı son rapora göre, Ortadoğu ekseninde tırmanan jeopolitik gerginlikler ve Basra Körfezi'ndeki petrol tedarikinde yaşanan aksamalar, enerji fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir ivme yarattı. Raporda, Hürmüz Boğazı üzerindeki sevkiyat kesintilerinin kalıcı hale gelmesi durumunda Brent petrolün yılın son çeyreğinde 120 dolar bandını aşabileceği uyarısında bulunuldu. Ancak kurum, piyasaları sarsacak bu sert yükselişin temel beklentileri olmadığını da rapora ekledi.

TEMEL SENARYODA GERİ ÇEKİLME BEKLENİYOR

Bankanın piyasa projeksiyonlarındaki temel senaryosu, bölgedeki çatışma ortamının durulacağı varsayımı üzerine kurulu. Bu iyimser senaryo gerçekleşirse, Brent petrolün 2026 yılının son çeyreğini 80 dolar seviyesinde tamamlaması, bir sonraki yıl ise varil fiyatının 75 dolara kadar gerilemesi bekleniyor. Yine de Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz rotasında yaşanması muhtemel tedarik krizleri, fiyatlar üzerinde belirgin bir yukarı yönlü risk unsuru olarak varlığını koruyor.

ARZ ŞOKLARINA KARŞI KIRILGANLIK ARTTI

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmanın temel nedenleri arasında ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol akışını sekteye uğratma tehditleri gösteriliyor. Yaşanan bu son gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatının tekrar 91 dolar sınırını aştığına dikkat çekiliyor.

Ayrıca, yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol rezervlerindeki erimenin, piyasaları olası arz şoklarına karşı çok daha kırılgan hale getirdiği belirtiliyor. Öte yandan, dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından Çin'de talebin zayıflaması ve tüketim alışkanlıklarının fiyat değişimlerine karşı daha duyarlı bir yapıya bürünmesi, petroldeki olası rekor yükselişleri frenleyecek etkenler olarak sıralanıyor.

YATIRIMCILARA DİZEL STRATEJİSİ

Jeopolitik risklerin gölgesinde yatırım stratejilerini de güncelleyen Goldman Sachs, Ortadoğu ve Rusya bağlantılı belirsizliklerden korunmak isteyen yatırımcılara finansal bir kalkan önerisinde bulundu. Kurum, piyasa aktörlerine Aralık 2026 ile Mart 2027 arasındaki dönemi kapsayan Avrupa dizel zaman farkında (vadeli işlemlerde) uzun pozisyon almalarını tavsiye etti.