Google abonelik ücretlerine dev zam: Türkiye'deki yapay zekâ fiyatları güncellendi

Google, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde Google One ve yapay zekâ destekli abonelik hizmetlerinin fiyatlarını artırdı. Yeni düzenlemeyle bazı paketlerin aylık ücretleri yüzde 75'e varan oranlarda yükseldi.

Fiyat güncellemesi, mevcut kullanıcıların abonelik yenileme dönemlerinde faturalarına yansımaya başladı. Böylece Google'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerinde son bir buçuk yılda ikinci büyük artış gerçekleşmiş oldu.

GOOGLE ONE FİYATLARI YÜZDE 75'E VARAN ORANDA ARTTI

Yeni fiyatlandırmaya göre Google AI Plus paketinin aylık ücreti 204,99 TL'den 359,99 TL'ye yükseldi. Böylece paketin fiyatı yüzde 75,6 arttı.

5 TB depolama alanı sunan Google AI Pro paketinin aylık fiyatı 869,99 TL'den 1.519,99 TL'ye, 10 TB'lık paket ise 979,99 TL'den 1.709,99 TL'ye çıktı.

20 TB depolama alanına sahip Google AI Ultra paketinin aylık ücreti de 1.989,99 TL'den 3.479,99 TL'ye yükseldi.

100 GB ve 30 TB seçeneklerinin yeni fiyatları ise henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE'DE 2 TB'LIK PLANIN FİYATI DAHA ÖNCE ARTMIŞTI

Fiyat değişikliği Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Cezayir, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerde de uygulanmaya başlandı.

Google, 2025'in ilk aylarında Türkiye'deki 2 TB'lık standart planın aylık ücretini 49,99 TL'den 204,99 TL'ye yükseltmişti.

Şirketin Google hesaplarıyla ücretsiz sunduğu 15 GB'lık depolama alanında ise değişikliğe gidilmedi.

GOOGLE ONE'IN ÜCRETLİ ABONE SAYISI 150 MİLYONU AŞTI

Google One, Gemini'nin sisteme entegre edilmesiyle birlikte bulut depolamanın yanı sıra yapay zekâ özelliklerinin de sunulduğu bir abonelik hizmetine dönüştü.

Yapay zekâ özelliklerinin eklenmesiyle kullanıcı sayısını artıran Google One'ın dünya genelindeki ücretli abone sayısı 2025 yılında 150 milyonu aştı.