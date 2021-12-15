Gözler saat 21.00'de: Doların ateşi düşmüyor

15 Aralık 2021 Çarşamba, 11:44

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 4,1 üzerinde 14,3986'dan tamamlamıştı. Dolar, gün için en yüksek 14,72'ye kadar yükseldi.

Şu saatlerde ise 14,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 artışla 14,5970 seviyesinde işlem gördü.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,8 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (Fed), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılıyor. Fed faiz kararı 15 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.