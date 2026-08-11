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Gözler Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'nda: Uzman isimden borsa için yükseliş senaryosu

Gözler Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'nda: Uzman isimden borsa için yükseliş senaryosu

11.08.2026 12:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gözler Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'nda: Uzman isimden borsa için yükseliş senaryosu

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacak Enflasyon Raporu'na odaklanırken, ekonomist Mustafa Aşkın verilecek mesajların faiz politikası ve borsa için belirleyici olacağını vurguladı.
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Yurt içinde piyasaların gözü bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nda olacak. Ekonomist Mustafa Aşkın, Merkez Bankası'nın vereceği mesajların hem faiz politikası hem de Borsa İstanbul'un seyri açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Enflasyonun beklentiler doğrultusunda veya daha düşük gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası'nın para politikasında kademeli bir gevşemeye gidebileceğini belirten Aşkın, özellikle ticareti, büyümeyi ve kredilendirmeyi destekleyecek politikalara ilişkin mesajların yakından takip edileceğini söyledi.

Aşkın, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29-30 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirterek, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edebileceği görüşünü paylaştı.

BORSADA BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKABİLİR

Faiz indirimlerinin hayata geçmesi halinde bunun Borsa İstanbul'da olumlu fiyatlanabileceğini belirten Aşkın, özellikle bankacılık sektörüne dikkat çekti.

Faizlerin gerilemesinin bankaların kârlılığını artırabileceğini ve kredi mekanizmasının daha hızlı çalışmasını sağlayabileceğini ifade eden Aşkın, bu gelişmenin reel sektöre etkisinin ise daha gecikmeli görülebileceğini söyledi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'un 13 bin seviyelerine kadar geriledikten sonra 14 bin 400'lerden tepki aldığını ve endeksin 13 bin 800 civarında seyrettiğini belirten Aşkın, mevcut seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi için yeni bir hikâyeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Enflasyon ve faiz politikasına ilişkin gelişmelerin Borsa İstanbul için yeni bir yükseliş hikâyesi oluşturabileceğini belirten Aşkın, 14 bin seviyesini direnç, 14 bin 400'ü ise bir üst direnç noktası olarak işaret etti.

Aşkın, olumsuz senaryoda ise 13 bin 400, 13 bin 200 ve 13 bin seviyelerinin destek olarak takip edilebileceğini ifade etti.

İlgili Konular: #borsa #enflasyon #faiz #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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