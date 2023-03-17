Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Mart 2023)

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:55

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:50

Altın açıklanan kurtarma paketleri piyasaların bir miktar rahatlamasına neden oldu.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.172 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamsıanın ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,77 artışla 1.181 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altınıda 7.850 liradan satılıyor.

ONS ALIN NE KADAR OLDU?

Dün günü 1.920 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,63 artışla 1.932 dolardan alıcı buluyor.

ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirse de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırım beklentilerinin gerilemesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Analistler, bugü Euro bölgesinde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.