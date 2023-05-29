Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (29 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:22

Güncelleme: 29.05.2023 - 11:02

Altın, ABD borç tavanı anlaşmasında iki tarafın şartlar üzerinde anlaşmaya varması sonrası mart ortasında beri en düşük seviyesine yakın seyretti.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.250 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.255 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 artışla 1.947 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.946 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinde taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamalar risk iştahını artırırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun beklenen hızda düşmediğine işaret ettiğini belirterek, ekonomik aktivitenin öngörülen şekilde yavaşlamamasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 62 seviyesine çıktığını bildirdi.

ABD'de borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.