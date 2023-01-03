Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? (3 Ocak 2022)

03 Ocak 2023 Salı, 10:52

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları öncesi Çin ekonomisine yönelik negatif fiyatlamayla birlikte sert yükseldi.

Piyasalar Çin’deki corona virüsü gelişmelerini ve Fed tutanaklarından gelecek sinyalleri takip ederken ons altın fiyatı da 1843,2 doları gördü.

Küresel piyasalarda yeni yılın ilk haftasında Çin ekonomisine yönelik negatif fiyatlamaların etkisi hissedildi. Çin ekonomisine yönelik endişeler nedeniyle yatırımcı güvenli liman altına yönelirken dolar da değer kaybetti.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı haziran ayından bu yana ilk kez yaklaşık yüzde 1 artışla ons başına 1841 doların üzerine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Spot altın piyasalarda 1840 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 1115 TL ile rekor kırarak girdiği işlem gününde 1107 TL’den alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 1820 TL alış ve 1849 TL satış fiyatıyla, cumhuriyet altını ise 7 bin 287, TL alış, 7367 TL satış fiyatıyla işlem gördü.