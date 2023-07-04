Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Temmuz 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:54

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:58

Altın, ABD’de ekonominin yavaşladığına dair sinyal veren ISM imalat endeksi verileri sonrası Asya'da hafif yükseliş gösterdi.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.603 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 1.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.670 lira, Cumhuriyet altını da 10.720 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.928 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, altının ons fiyatında yükselişin 4. güne taşındığını söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin haziranda 46 gerçekleşmesiyle daralmanın sürdüğünü belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Analistler, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini belirtti.

Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin gelecek dönem politikaları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.