Gram altın rekor seviyelerde: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (2 Aralık 2022)

Küresel piyasalarda ons altının sınırlı bir gerileme görülürken, gram altın rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 11:05
Gram altın rekor seviyelerde: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (2 Aralık 2022)
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ABD enflasyonunda önemli göstergelerden birinin beklentilerin altında gelmesi ve Fed'in faiz artış patikasında yavaşlayacağına dair beklentilerle küresel piyasalarda ons altının sınırlı bir gerileme kaydettiği görülürken, gram altın rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı,dün 1.080 TL'yi aşarak rekor kırmanın ardından yeni güne sınırlı düşüşle başlamasıyla saat 10.30 itibarıyla 1.079 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,16 değer kazanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1.800 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'de tahvil piyasasındaki resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Euro bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.835 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.


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