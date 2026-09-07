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Gram ve ons altında sert hareketlilik: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi...

Gram ve ons altında sert hareketlilik: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi...

7.09.2026 09:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gram ve ons altında sert hareketlilik: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi...

7 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 7 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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ABD’de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.864 TL
Çeyrek altın 11.201 TL
Cumhuriyet altını 44.602 TL
Ons altın 4.403 Dolar
Yarım altın 22.376 TL
Tam altın 44.722 TL
Gremse altın 112.148 TL

53 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, tahminleri belirgin şekilde aşarak 162 bin kişi yükseldi.

Güçlü istihdam verisinin ardından ons altın düne göre yüzde 2 değer kaybederek 4 bin 378 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ons altın daha sonra kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 4 bin 403 dolar civarında işlem görmeye başladı.

Gram altın da düşüşten etkilendi. Gram altın fiyatı yüzde 1,3 kayıpla 6 bin 853 TL seviyelerinde seyretti.

BITCOIN 80 BİN DOLARIN ALTINI TEST ETTİ

ABD istihdam verisinin ardından yalnızca altın değil, kripto para piyasası da satış baskısıyla karşılaştı.

Bitcoin fiyatı 80 bin dolar seviyesinin altını test ederek 79 bin 707 dolara kadar geriledi.

Tepki alımlarıyla yeniden 80 bin 100 doların üzerine çıkan Bitcoin, buna rağmen düne göre yaklaşık yüzde 1,7 değer kaybetti.

ABD VADELİ ENDEKSLERİNDE DÜŞÜŞ

Tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından ABD vadeli endekslerinde de satışlar öne çıktı.

Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,33 gerilerken, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,2’nin üzerinde düşüş kaydetti. Nasdaq 100 vadeli endeksi ise erken saatlerde elde ettiği kazanımları geri verdi.

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