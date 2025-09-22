Gümüş fiyatları zirveye çıktı: Altınla paralel yükseliş sürüyor!

Altın merkez bankalarının alımları artırması ve güvenli liman talebi ile rekor kırarken, gümüşün ons fiyatı da altına paralel yükseldi. 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 43,1 değer kazanarak haftayı 43,08 dolardan tamamladı.

GÜMÜŞ ÜRETİCİLERİNDE LİDER ÜLKELER

The Silver Institute verilerine göre, gümüş üretiminde geçen yıl Meksika birinci sırada yer alırken onu Çin, Peru, Bolivya ve Şili takip etti. Rezerv bazında dünyanın en büyük 10 gümüş madeninin 5’ine sahip olan Meksika, üretimde de lider konumda. Ülkenin en büyük iki maden işletmesi Juanicipio ve Saucito, sırasıyla 18,6 ve 15,5 milyon ons üretim yaptı. Meksika sadece bu iki büyük maden üzerinden milyarlarca dolar gelir sağlıyor.

EN BÜYÜK GÜMÜŞ MADENLERİ

Üretim miktarlarına göre dünyanın en büyük 10 gümüş madeni şöyle sıralandı:

Juanicipio (Meksika) - 18,6 milyon ons

- 18,6 milyon ons Saucito (Meksika) - 15,5 milyon ons

- 15,5 milyon ons Dukat (Rusya) - 14,6 milyon ons

- 14,6 milyon ons San Julian (Meksika) - 11,8 milyon ons

- 11,8 milyon ons Cannington (Avustralya) - 11,8 milyon ons

- 11,8 milyon ons Puna (Arjantin) - 10,5 milyon ons

- 10,5 milyon ons Uchucchacua (Peru) - 10,5 milyon ons

- 10,5 milyon ons Fresnillo (Meksika) - 10,2 milyon ons

- 10,2 milyon ons Cerro Los Gatos (Meksika) - 9,7 milyon ons

- 9,7 milyon ons Greens Creek (ABD) - 8,5 milyon ons

KÜRESEL ÜRETİMDE ARTIŞ

2024 yılında küresel gümüş madeni üretimi yüzde 0,9 artarak 819,7 milyon onsa yükseldi. Bu artış, Avustralya’daki üretim artışı, Meksika’dan gelen arzın toparlanması ve Bolivya ile ABD’den gelen ek üretimle desteklendi.

GÜMÜŞE TALEP YÜKSELİYOR

Fiziksel yatırımların güçlenmesi, elektronik ve otomotiv sektörlerindeki üretim artışı ve Hindistan’daki sanayi ve yatırım talebi gümüş fiyatlarını 14 yılın zirvesine taşıdı. Uzmanlar, yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Deutsche Bank, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkarırken, Commerzbank bu yıl sonu için tahminini 41 dolardan 43 dolara yükseltti.