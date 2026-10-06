Gümüş fiyatlarında düşüş bitti mi? Analistler 63 dolara dikkat çekti

Gümüş fiyatlarındaki son geri çekilme, ons fiyatını 61 doların altına taşıdı. Gram gümüş ise 96 TL sınırında dengelenmeye çalışıyor.

Son dip seviyelere yakın seyreden fiyatlar, piyasada satış baskısının sona erip ermediği tartışmasını da beraberinde getirdi.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI GÜMÜŞ İÇİN BELİRLEYİCİ

Gümüşte yönü belirleyecek en önemli başlıklardan biri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası olacak.

Fed yetkilileri John Williams ve Philip Jefferson’ın faiz artırımı konusunda acele edilmemesi gerektiği yönündeki açıklamaları, Fed’in sıkı para politikasında daha temkinli hareket edebileceğine işaret etti.

Fed’in piyasanın beklediğinden daha güvercin bir tutum izlemesi ve reel faizlerin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından destekleyici olabilir.

Buna karşılık ABD’den gelecek güçlü ekonomik verilerin faiz artırımı beklentilerini yeniden güçlendirmesi, gümüş üzerindeki satış baskısını artırabilir.

63 DOLAR NEDEN KRİTİK?

Teknik görünümde ons gümüş için 63 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Daha önce destek olarak çalışan bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla 63 dolar bu kez direnç konumuna geçti.

Analistlere göre ons gümüşün yeniden 63 doların üzerine çıkması, fiyatlarda toparlanma eğiliminin güçlendiğine işaret edebilir.

Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi mümkün olabilir.

SATIŞLAR DERİNLEŞİRSE 55 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Gümüşte satış baskısının yeniden hızlanması halinde ise 55 dolar seviyesi izlenecek önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli grafiklerde düşüş momentumunun bir miktar zayıfladığı görülse de yönün netleşmesi için 63 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

Ons gümüşün bu seviyenin üzerine çıkamaması halinde satış baskısının yeniden güçlenmesi ve daha aşağı seviyelerin test edilmesi riski sürüyor.