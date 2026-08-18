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Gümüş fiyatlarında kritik viraj: 66,80 dolar aşılırsa yeni ralli başlayacak

Gümüş fiyatlarında kritik viraj: 66,80 dolar aşılırsa yeni ralli başlayacak

18.08.2026 10:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gümüş fiyatlarında kritik viraj: 66,80 dolar aşılırsa yeni ralli başlayacak

Gümüş fiyatları artan alıcı talebiyle kritik direnç seviyesine yaklaşırken, teknik göstergeler olası bir kırılmanın yeni bir yükseliş ivmesi başlatabileceğine işaret ediyor. Satış baskısının sınırlı kaldığı piyasada belirlenen eşiğin aşılması halinde yukarı yönlü yeni hedefler öne çıkarken, olası gevşemelerde ise yakından izlenecek destek seviyesi önemini koruyor.
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Gümüş yeniden alıcıların radarına girerken güçlenen talep, fiyatları kritik bir direnç seviyesine taşıdı. Teknik görünüm, 66,80 dolar seviyesinin aşılması halinde gümüş fiyatlarında yükselişin yeni bir aşamaya geçebileceğine işaret ediyor. Analistler, olası bir kırılmanın gümüşte yeni bir rallinin önünü açabileceğini belirtiyor.

ALICILAR PİYASADAKİ AĞIRLIĞINI KORUYOR

Gümüş fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik, yükseliş eğiliminin devam edebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fiyatın kritik direnç seviyesini art arda test etmesine karşın sert bir geri çekilme yaşamaması, alıcıların piyasadaki ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

Gümüş pazartesi günü 66,56 dolara kadar yükselirken gram gümüş fiyatı da 100 liraya dayandı.

Son günlerde birkaç kez test edilen 66,80 dolar seviyesi henüz aşılamadı. Ancak kısa vadeli fiyat hareketinde belirleyici seviyenin 66,80 dolar olması bekleniyor.

GERİ ÇEKİLME SINIRLI KALDI

Gümüş fiyatı geçen hafta 63,51 dolara kadar geriledikten sonra yeniden toparlandı. Geri çekilmenin kısa sürmesi ve fiyatın daha önce direnç olarak çalışan bölgenin üzerinde tutunması, teknik açıdan olumlu değerlendiriliyor.

Alıcıların daha sert bir düzeltme yaşanmadan yeniden piyasaya girmesi, satış baskısının şimdilik sınırlı kaldığına işaret ediyor. Ancak gümüşte yükseliş trendinin devam ettiğinin teyit edilmesi için 66,80 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

66,80 DOLAR AŞILIRSA İKİ SEVİYE ÖNE ÇIKIYOR

Teknik analize göre gümüş fiyatının 66,80 doların üzerine çıkması halinde ilk hedef 68,71 dolar civarında bulunuyor. Bu bölge, fiyatın orta vadeli eğilimi açısından da önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

68,71 dolar seviyesinin de aşılması halinde piyasada gözler 71,60 dolara çevrilecek. 66,80 doların üzerinde kalıcı bir hareket oluşması, gümüşte yükselişin yeniden hız kazanmasının önünü açabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 63,51 dolar seviyesi kısa vadede önemli destek olarak takip ediliyor.

Mevcut teknik görünüm, gümüşte alıcıların güçlü kaldığını gösteriyor. Ancak yeni ve daha güçlü bir yükseliş hareketinden söz edilebilmesi için 66,80 dolar direncinin aşılması önem taşıyor.

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