Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gümüş kritik seviyeler aşıldı: Fiyatlarda yükseliş sürecek mi?

Gümüş kritik seviyeler aşıldı: Fiyatlarda yükseliş sürecek mi?

17.08.2026 12:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Gümüş kritik seviyeler aşıldı: Fiyatlarda yükseliş sürecek mi?

Gümüş fiyatları, ons tarafındaki güçlü artış ve döviz kurunun desteğiyle haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir ivme kazandı. Küresel piyasalardaki talep, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler ve değerli metallere olan ilginin etkisiyle gram gümüş önemli bir psikolojik eşiği geride bıraktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde güçlü yükselişiyle dikkat çekti. Ons gümüş sabah saatlerinde 65,5 ABD Doları seviyesinden işlem görürken, gün içinde 66,19 ABD Doları'na kadar yükseldi.

Önceki kapanışı yaklaşık 64,68 ABD Doları olan ons gümüş, böylece gün içinde yüzde 2'yi aşan yükseliş kaydetti.

GRAM GÜMÜŞ 100 TL EŞİĞİNİ AŞTI

Uluslararası piyasalardaki yükseliş Türkiye'de gram gümüş fiyatlarına da yansıdı.

Gram gümüş gün içinde 101,89 TL seviyesine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 101,20 TL civarında işlem gören gram gümüşün önceki kapanışı yaklaşık 99,59 TL seviyesindeydi.

Böylece gram gümüşte yatırımcılar açısından önemli bir psikolojik seviye olan 100 TL aşılmış oldu.

DOLAR/TL DE GRAM GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Gram gümüşteki yükselişte yalnızca ons fiyatındaki artış değil, Dolar/TL kurundaki hareket de etkili oluyor.

Dolar/TL'nin 47,90 TL civarında seyretmesi, küresel piyasalardaki gümüş yükselişinin Türk Lirası fiyatlarına daha güçlü yansımasına neden oluyor.

Gram gümüşün son bir aydaki yükselişi yüzde 19'un üzerine çıktı.

FED'İN FAİZ KARARI GÜMÜŞÜ ETKİLİYOR

Gümüş fiyatlarındaki yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler de etkili oluyor.

Son ekonomik verilerin ardından piyasalar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladı. Daha düşük faiz beklentisi, faiz getirisi sağlamayan değerli metallere olan talebi desteklerken, Dolar endeksindeki gerileme de gümüş fiyatlarına destek veriyor.

SANAYİ TALEBİ DE GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Gümüş yalnızca finansal piyasalardaki hareketlerden etkilenmiyor. Elektronik, güneş enerjisi ve ileri teknoloji ürünlerinde yoğun olarak kullanılan gümüş, aynı zamanda önemli bir sanayi metali olarak öne çıkıyor.

Küresel üretim faaliyetleri, teknoloji yatırımları ve özellikle güneş enerjisi sektöründeki büyümenin uzun vadede gümüş talebini destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Gümüşte kısa vadeli fiyat hareketleri açısından iki seviye öne çıkıyor.

Ons gümüşte 66 ABD Doları, gram gümüşte ise 102 TL direnç seviyesi olarak takip ediliyor.

Bu seviyelerin üzerinde kalıcı hareket görülmesi halinde gümüş fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

İlgili Konular: #fiyat #dolar #gümüş

İlgili Haberler

Türkiye'nin 54 yıllık akaryakıt devi konkordato ilan etti: Mahkemeden geçici koruma kararı çıktı
Türkiye'nin 54 yıllık akaryakıt devi konkordato ilan etti: Mahkemeden geçici koruma kararı çıktı Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Fikret Petrol, finansal borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı vererek icra takiplerini durdururken, Fikret Petrol ticari faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü duyurdu.
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 31 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.
Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: Fiyatlar 1000 TL'yi aştı
Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: Fiyatlar 1000 TL'yi aştı Yüksek Hızlı Tren bilet tarifelerine yapılan zamla birlikte Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatları yeniden yükseldi. Yılın ikinci fiyat düzenlemesiyle hat genelinde ücretler artış kaydederken, özellikle Ankara-Sivas ve Ankara-İstanbul hatlarındaki bilet bedelleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.