Gümüş kritik seviyeler aşıldı: Fiyatlarda yükseliş sürecek mi?

Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde güçlü yükselişiyle dikkat çekti. Ons gümüş sabah saatlerinde 65,5 ABD Doları seviyesinden işlem görürken, gün içinde 66,19 ABD Doları'na kadar yükseldi.

Önceki kapanışı yaklaşık 64,68 ABD Doları olan ons gümüş, böylece gün içinde yüzde 2'yi aşan yükseliş kaydetti.

GRAM GÜMÜŞ 100 TL EŞİĞİNİ AŞTI

Uluslararası piyasalardaki yükseliş Türkiye'de gram gümüş fiyatlarına da yansıdı.

Gram gümüş gün içinde 101,89 TL seviyesine kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 101,20 TL civarında işlem gören gram gümüşün önceki kapanışı yaklaşık 99,59 TL seviyesindeydi.

Böylece gram gümüşte yatırımcılar açısından önemli bir psikolojik seviye olan 100 TL aşılmış oldu.

DOLAR/TL DE GRAM GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Gram gümüşteki yükselişte yalnızca ons fiyatındaki artış değil, Dolar/TL kurundaki hareket de etkili oluyor.

Dolar/TL'nin 47,90 TL civarında seyretmesi, küresel piyasalardaki gümüş yükselişinin Türk Lirası fiyatlarına daha güçlü yansımasına neden oluyor.

Gram gümüşün son bir aydaki yükselişi yüzde 19'un üzerine çıktı.

FED'İN FAİZ KARARI GÜMÜŞÜ ETKİLİYOR

Gümüş fiyatlarındaki yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler de etkili oluyor.

Son ekonomik verilerin ardından piyasalar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladı. Daha düşük faiz beklentisi, faiz getirisi sağlamayan değerli metallere olan talebi desteklerken, Dolar endeksindeki gerileme de gümüş fiyatlarına destek veriyor.

SANAYİ TALEBİ DE GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Gümüş yalnızca finansal piyasalardaki hareketlerden etkilenmiyor. Elektronik, güneş enerjisi ve ileri teknoloji ürünlerinde yoğun olarak kullanılan gümüş, aynı zamanda önemli bir sanayi metali olarak öne çıkıyor.

Küresel üretim faaliyetleri, teknoloji yatırımları ve özellikle güneş enerjisi sektöründeki büyümenin uzun vadede gümüş talebini destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Gümüşte kısa vadeli fiyat hareketleri açısından iki seviye öne çıkıyor.

Ons gümüşte 66 ABD Doları, gram gümüşte ise 102 TL direnç seviyesi olarak takip ediliyor.

Bu seviyelerin üzerinde kalıcı hareket görülmesi halinde gümüş fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.